Cuánto cobran los empleados bancarios en febrero de 2026

Los trabajadores de entidades bancarias que realizan su tarea en todo el país, reciben en el mes de febrero una actualización salarial, con la referencia del último registro de IPC (Índice de Precios al Consumidor), que publica el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

El salario de los empleados bancarios se actualiza mensualmente, según el IPC

Este aumento se desprende de la última comunicación oficial de La Bancaria, el gremio que nuclea a los trabajadores del sector, y que anunció un nuevo salario inicial para el segundo mes del año.

De esta manera, en febrero, los empleados bancarios que operan en todo el territorio nacional tienen un 2,8% de incremento en su salario, en relación con la inflación registrada en el mes de diciembre.

Esta actualización salarial acordada corresponde al último mes de 2025, se computa en el salario de enero, y se liquida en el mes en curso.

De cuánto es el aumento para los bancarios a partir de febrero

“Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de diciembre 2025. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en el año un 31,5%,sobre los salarios de diciembre 2024″, indica el comunicado oficial de La Bancaria.

Cuánto gana un empleado bancario en febrero de 2026

Con esta actualización, quedaron dispuestos los siguientes montos que van a cobrar los bancarios en febrero de 2026.

Concepto Monto febrero Salario inicial $ 2.065.178,27 Participación en las ganancias $ 59.697,86 Salario total $ 2.124.876,13

El gremio que comanda Sergio Palazzo aclara: “Según lo acordado oportunamente, para los meses de enero y febrero de 2026, se continúa con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales del año 2025, retomando la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026″.

Los valores de febrero para los empleados bancarios Kikinunchi - Shutterstock

De cuánto fue la inflación de diciembre 2025

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de diciembre 2025 fue del 2,8%, por lo que el año pasado la inflación fue de 31,5%, el registro más bajo en ocho años, según elInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La inflación de diciembre 2025 fue de 2,8%

Qué días de febrero no hay bancos y por qué

El lunes 16 y martes 17 de febrero, que son feriados nacionales inamovibles, y corresponden a los festejos por Carnaval, no habrá atención al público en la sucursales en todas las entidades que operan en el país.

Según el calendario de feriados que informa el Banco Central, todas las entidades bancarias del país permanecerán cerradas y no se podrán realizar trámites ni gestiones personales en las sucursales, que retomarán su actividad habitual el día miércoles.

En tanto, los servicios virtuales de las entidades estarán vigentes, a través del sitio oficial de los bancos o de las aplicaciones específicas que permiten realizar transferencias, pagos de servicios y el uso de otras funciones a través del home banking.

También tienen disponibilidad los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, así como los pagos con transferencia.