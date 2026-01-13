El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes el reporte del Índice de precios al consumidor (IPC) con los valores de cierre del ciclo anual. Los equipos técnicos del organismo relevaron 320.000 precios en todo el territorio para determinar el comportamiento de la inflación durante diciembre de 2025.

De cuánto fue la inflación de diciembre y cuál fue el acumulado 2025

El nivel general del IPC marcó un alza del 2,8% en el último mes de 2025. El indicador sumó un 31,5% de variación interanual durante el periodo completo. Este dato representa la evolución de los precios para el conjunto de productos consumidos en el territorio nacional.

Qué rubros subieron más en el último mes del año

La división con mayor aumento durante diciembre resultó Transporte con una suba del 4,0%. El rubro de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ocupó el segundo lugar con el 3,4%. Estos sectores impulsaron el índice general por encima de la media nacional.

Comunicación registró un alza del 3,3% y Restaurantes y hoteles subió un 3,2%. Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un 3,1% en la medición promedio de todo el país. Esta categoría tuvo la mayor incidencia en el resultado final debido a su peso dentro de la estructura de gastos familiares.

Las menores variaciones correspondieron a Prendas de vestir y calzado con un 1,1% y Educación con el 0,4%. El rubro de Equipamiento y mantenimiento del hogar creció un 2,0%. Salud mostró un incremento del 2,1% en el mismo periodo. Bebidas alcohólicas y tabaco junto con Bienes y servicios varios marcaron un 2,8% y 2,6% respectivamente. Recreación y cultura cerró diciembre con una suba del 2,5%.

Cómo se comportaron los precios por categorías y regiones

Los precios Regulados lideraron el incremento mensual con un 3,3%. El IPC núcleo mostró un avance del 3,0%. Los productos Estacionales registraron la suba más baja con un 0,6%. El Indec divide los componentes según su volatilidad o sujeción a decisiones estatales.

A nivel geográfico, la región Noreste presentó el alza más alta con el 3,4%. Cuyo alcanzó el 3,0% y la región Pampeana marcó un 2,9%. El Gran Buenos Aires (GBA) igualó el promedio nacional de 2,8%. Las regiones Noroeste y Patagonia cerraron el mes con un 2,6%.

Cuáles fueron los aumentos anuales por rubro

El análisis interanual muestra que Educación acumuló un alza del 52,3% durante los 12 meses de 2025. Restaurantes y hoteles registró un incremento del 42,2%. La división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió un 41,6%. Otros rubros como Comunicación alcanzaron el 35,0%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas cerró el año con una variación del 32,2%. Los menores aumentos anuales ocurrieron en Prendas de vestir y calzado con un 15,3%. Equipamiento y mantenimiento del hogar sumó un 19,3%. Bebidas alcohólicas y tabaco finalizó el ciclo con un 25,2%.

Cuáles son los precios de los alimentos en el AMBA

El informe técnico del Ministerio de Economía e INDEC incluye valores promedio para una selección de artículos en el área metropolitana. El kilo de asado costó $5.094,30 en diciembre. El pan francés tipo flauta alcanzó los $4.024,63 por kilo. La carne picada común registró un valor de $8.624,25. El pollo entero se ubicó en $3.740,26 por kilo.

La inflación de CABA fue del 2,7% en diciembre 2025

Dentro del rubro lácteo, la leche fresca entera en sachet marcó $1.616,31 por litro. El queso cremoso llegó a los $11.526,22 por kilo. El aceite de girasol de un litro y medio costó 5.326,38. Otros productos como el azúcar registraron un precio de $1.228,92. La docena de huevos de gallina alcanzó los $3.985,77.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.