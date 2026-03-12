Cuánto cuestan los pasajes a Madrid de Plus Ultra, la nueva aerolínea low cost que ya opera en Argentina

La empresa española Plus Ultra inicia sus operaciones comerciales con vuelos directos hacia Madrid a partir de este mes. Los directivos proyectan altos niveles de ocupación para los primeros meses de actividad, ya que la oferta comercial incluye tarifas específicas para competir de manera directa en el corredor aéreo internacional.

¿Cuánto cuestan los pasajes a Madrid de la nueva aerolínea low cost que llegó a la Argentina?

El corredor entre Buenos Aires y la capital española representa uno de los tramos con mayor demanda entre la Argentina y Europa. La nueva ruta suma alternativas a la oferta actual de Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa, con pasajes desde US$930 dólares ida y vuelta con equipaje incluido durante el anuncio de apertura, un valor que se ubicó por debajo del precio habitual de ese momento, que superaba los US$1300 dólares según la temporada del año.

En la actualidad, los boletos cuestan 1450 dólares con mochila y equipaje de mano tipo carry on, mientras que las empresas competidoras mantienen sus precios por encima de los 1600 dólares para el mismo trayecto.

Gibson Preziuso, director de Alianzas, Comunicaciones y Asuntos de la Industria de la compañía, brindó detalles sobre el esquema de trabajo durante su visita a Buenos Aires. La firma evita una definición estricta como opción low cost, debido a que funciona como un modelo híbrido. Este sistema combina tarifas competitivas con servicios incluidos para los pasajeros. “Ofrecemos comida y bebida a bordo y todas nuestras tarifas incluyen equipaje”, señaló Preziuso en diálogo con LA NACION.

La empresa también posee acuerdos comerciales con la red de trenes Renfe, una alianza que facilita la conexión desde el aeropuerto principal con otras ciudades de España, un pacto similar con Ita Airways para agilizar los vuelos hacia Italia.

El cronograma de vuelos y las proyecciones de ocupación

El primer vuelo partirá desde el continente europeo el 23 de mayo y llegara al territorio nacional al día siguiente. La compañía operará dos frecuencias semanales durante una primera etapa y sumará una tercera opción a partir de junio. El objetivo a largo plazo contempla la meta del vuelo diario en dos años.

“Es una comunidad muy numerosa y muy activa, que viaja con frecuencia para visitar a su familia”, explicó el directivo de Plus Ultra. “Estimamos que vamos a estar por encima del 90% de ocupación en ambos sentidos”, detalló el ejecutivo sobre el flujo de pasajeros.

La expansión hacia el interior del país y el mercado regional

La compañía busca la consolidación de su presencia en Buenos Aires durante la fase inicial del proyecto. “Hoy el tráfico aéreo está muy concentrado en Buenos Aires, pero estamos evaluando otros puntos del país que podrían ser interesantes”, dijo Preziuso. Las autoridades provinciales mantuvieron contactos formales con la aerolínea, donde los funcionarios presentaron las ventajas operativas de sus aeropuertos.

La apuesta de la firma en la Argentina forma parte de un plan más amplio de expansión en América Latina. Las aerolíneas españolas compiten de manera activa por el tráfico de pasajeros entre ambos continentes en este mercado. La empresa opera actualmente rutas regulares hacia Lima, Bogotá, Cartagena de Indias y Caracas.

Adémas, la compañía cuenta con diez años de trayectoria en la industria aeronáutica y una estructura operativa que funciona con una flota de siete aviones. El servicio transporta alrededor de 400.000 pasajeros por año en sus diferentes rutas. El plan de crecimiento proyecta la incorporación de dos aeronaves adicionales por año en los próximos ejercicios, con el objetivo final de ampliar la red de rutas de largo alcance.

