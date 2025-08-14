Cuánto gana un actor en agosto 2025

Los actores y actrices que se desempeñan en las ramas de cine y teatro pueden consultar en detalle el salario del mes de agosto de 2025, de acuerdo a las grillas publicadas por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales.

Los montos que perciben los actores en agosto de 2025

En el octavo mes del año, los actores reciben un incremento salarial, según el último acuerdo paritario, que establece los nuevos valores para todas las categorías del sector.

Cuál es el salario de los actores de teatro en agosto de 2025

Salas con capacidad mayor a 200 butacas

Categoría A: $1.732.981

Categoría B: $1.646.481

Categoría C y Traspunte: $1.559.926

Categoría Ensayos y Apuntador: $1.363.530

Salas con capacidad menor a 200 butacas

Categoría A: $1.438.321

Categoría B: $1.351.803

Categoría C y Traspunte: $1.282.552

Categoría Ensayos y Apuntador: $1.161.426

El acuerdo explicita que “será de aplicación para todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren encuadrados en el ámbito convencional vigente CCT Nº 307/73 que regula la actividad de Actores en Teatro y para todo el territorio nacional”.

El artículo 3 del acuerdo paritario señala los tramos de incremento de mayo hasta agosto: “Las partes acuerdan las remuneraciones básicas para el período mayo a agosto 2025 estableciéndose un incremento del siguiente modo:

Mayo 2025: se mantienen los valores de abril 2025

Junio 2025: 1,50%

Julio 2025: 1,80%

Agosto 2025: 1,80%

Los incrementos deberán calcularse sobre los salarios básicos de las distintas categorías sobre los valores vigentes al mes inmediato anterior.

Cuánto ganan los actores de cine en agosto de 2025

De acuerdo a la reciente actualización salarial, el esquema de haberes para actores de cine, queda de la siguiente manera:

Director de puesta en escena (Contrato h/8 sem.): $4.724.973

Rol de 1ª categoría (Contrato h/8 sem.): $4.724.973

Rol de 2ª categoría (Contrato h/8 sem.): $3.711.974

Rol de 3ª categoría (Contrato h/8 sem.): $3.043.401

Hora extra al 100% sobre contratos (por hora): $81.495

Hora extra al 50% sobre contratos (por hora): $59.001

Bolo mayor de filmación por día: $346.732

Bolo menor de filmación por día: $288.935

Bolo mayor de doblaje por día: $288.935

Bolo menor de doblaje por día: $230.855

Bolo actor especialista / bailarín profesional: $346.732

Prueba de ropa contrato y bolo mayor: $173.162

Prueba de ropa bolo menor: $144.626

Bolo mayor día de ensayo / Prueba de Cámara y maquillaje: $346.732

Bolo menor día de ensayo / Prueba de Cámara y maquillaje: $288.935

Hora extra al 100% sobre bolo mayor (por hora): $77.664

Hora extra al 50% sobre bolo mayor (por hora): $60.325

Hora extra al 100% sobre bolo menor (por hora): $67.077

Hora extra al 50% sobre bolo menor (por hora): $50.154

La escala salarial para los actores de cine y teatro

Este acuerdo, para actores y actrices de cine, abarca el período del 1° de julio al 30 de septiembre de 2025.