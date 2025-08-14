Cuánto gana un actor en agosto 2025
Los trabajadores del cine y el teatro reciben una actualización salarial en el octavo mes del año; cuáles son las cifras para cada categoría
- 3 minutos de lectura'
Los actores y actrices que se desempeñan en las ramas de cine y teatro pueden consultar en detalle el salario del mes de agosto de 2025, de acuerdo a las grillas publicadas por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales.
En el octavo mes del año, los actores reciben un incremento salarial, según el último acuerdo paritario, que establece los nuevos valores para todas las categorías del sector.
Cuál es el salario de los actores de teatro en agosto de 2025
Salas con capacidad mayor a 200 butacas
- Categoría A: $1.732.981
- Categoría B: $1.646.481
- Categoría C y Traspunte: $1.559.926
- Categoría Ensayos y Apuntador: $1.363.530
Salas con capacidad menor a 200 butacas
- Categoría A: $1.438.321
- Categoría B: $1.351.803
- Categoría C y Traspunte: $1.282.552
- Categoría Ensayos y Apuntador: $1.161.426
El acuerdo explicita que “será de aplicación para todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren encuadrados en el ámbito convencional vigente CCT Nº 307/73 que regula la actividad de Actores en Teatro y para todo el territorio nacional”.
El artículo 3 del acuerdo paritario señala los tramos de incremento de mayo hasta agosto: “Las partes acuerdan las remuneraciones básicas para el período mayo a agosto 2025 estableciéndose un incremento del siguiente modo:
- Mayo 2025: se mantienen los valores de abril 2025
- Junio 2025: 1,50%
- Julio 2025: 1,80%
- Agosto 2025: 1,80%
Los incrementos deberán calcularse sobre los salarios básicos de las distintas categorías sobre los valores vigentes al mes inmediato anterior.
Cuánto ganan los actores de cine en agosto de 2025
De acuerdo a la reciente actualización salarial, el esquema de haberes para actores de cine, queda de la siguiente manera:
- Director de puesta en escena (Contrato h/8 sem.): $4.724.973
- Rol de 1ª categoría (Contrato h/8 sem.): $4.724.973
- Rol de 2ª categoría (Contrato h/8 sem.): $3.711.974
- Rol de 3ª categoría (Contrato h/8 sem.): $3.043.401
- Hora extra al 100% sobre contratos (por hora): $81.495
- Hora extra al 50% sobre contratos (por hora): $59.001
- Bolo mayor de filmación por día: $346.732
- Bolo menor de filmación por día: $288.935
- Bolo mayor de doblaje por día: $288.935
- Bolo menor de doblaje por día: $230.855
- Bolo actor especialista / bailarín profesional: $346.732
- Prueba de ropa contrato y bolo mayor: $173.162
- Prueba de ropa bolo menor: $144.626
- Bolo mayor día de ensayo / Prueba de Cámara y maquillaje: $346.732
- Bolo menor día de ensayo / Prueba de Cámara y maquillaje: $288.935
- Hora extra al 100% sobre bolo mayor (por hora): $77.664
- Hora extra al 50% sobre bolo mayor (por hora): $60.325
- Hora extra al 100% sobre bolo menor (por hora): $67.077
- Hora extra al 50% sobre bolo menor (por hora): $50.154
Este acuerdo, para actores y actrices de cine, abarca el período del 1° de julio al 30 de septiembre de 2025.
Otras noticias de Paritarias
- 1
La encuesta que muestra la mayor preocupación entre los empresarios
- 2
Nuevas proyecciones: a qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras
- 3
Negocio de US$330 millones: una decisión clave de Brasil evita sanciones a la Argentina en las exportaciones de leche en polvo
- 4
El Gobierno convalidó una “súper tasa”, pero sólo renovó el 61% de lo que le vence