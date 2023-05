“Cuidando dólares”: inversiones en un mineral clave para Estados Unidos y apuesta a extender una política de China

escuchar

SHANGHÁI.- La noche de Sergio Massa terminó en la zona de Bund, en una terraza iluminada con cientos de luces de colores reflejadas sobre los impactantes rascacielos de Pudong, que bordean el delta del Río Yangtsé y enfrente a la impactante Perla de Oriente. El ministro de Economía disfrutó de platos de carne, pescado y el manjar local -un pepino de mar- con uno de los 50 hombres más ricos de China, Xiang Guangda, presidente de la minera Tsingshan, que tiene en la mira el litio argentino. “El intercambio comercial entre los dos países será más frecuente en el futuro”, dijo el magnate chino.

“Es una señal política”, describieron, en tanto, cerca del ministro de Economía, cuando le mencionaron cuán importante era la medida que había anunciado hacía apenas unas horas frente a grandes empresas con relación con la Argentina. Se lanzará formalmente el viernes y será de aplicación “inminente”.

Por la tarde, en la presentación de la Cámara Argentino China local, el ministro había contado que ahora se podrían realizar todas las operaciones de comercio exterior con yuanes. No es una medida más para el partido comunista chino, que trabaja a nivel global en una internacionalización de su moneda en competencia con el dólar. “Es importante como señal de transparencia en la relación comercial y también como señal política”, dijeron. Un anticipo: no fue la única que se dio en el día desde la comitiva oficial.

El anuncio es también un guiño para los EE.UU., el principal accionista del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien Massa y su equipo negocian un adelanto de los desembolsos de dólares entre junio y diciembre próximo para evitar sobresaltos con el tipo de cambio en las elecciones, en un contexto de críticas directas de parte del kirchnerismo más duro al organismo que dirige Kristalina Georgieva. “Estamos cuidando los dólares que quiere cobrar el Fondo”, chicanearon en la comitiva del ministro.

En ese sentido, Máximo Kirchner también dio señales a chinos y estadounidenses. Destacó “el carácter colaborativo de la relación donde las ayudas se realizan sin ejercer ningún tipo de presión” en una visita a la universidad de Fundan por la mañana; es una referencia directa a los condicionamientos que realiza el FMI. Pero además, por la noche, tenía previsto cenar con los ejecutivos de Huawei, la telefónica china. La licitación del 5G es un tema en disputa entre el país de Joe Biden y el de Xi Jinping.

A esos intereses, en la Argentina, se suman la hidrovía, los puertos, las hidroeléctricas y el litio, entro otros. Massa realizó ayer un raid de visitas -con anuncios- a mineras chinas interesadas en el litio argentino.

El ministro de economía, Sergio Massa, continúa su gira en China

El nuevo mecanismo

“Es para todo el flujo de inversiones”, dijeron cerca del ministro de Economía sobre el uso del yuan que se permitirá de manera “inminente”. Explicaron que ya existe un mercado spot y de futuro, y que hasta ahora esa moneda sólo podía usarse para importaciones. Implica “que una empresa, en lugar de entrar por contado con liquidación o usar yuanes para comprar dólares para entrarlo al MULC (mercado único de cambios), pueda ingresar derecho con yuanes”, explicaron. Agregaron que se elimina la intermediación y mejora los precios del comercio al eliminar triangulaciones (Montevideo y La Florida) y sub y sobre facturaciones. Para esta operación, precisaron fuentes oficiales, habrá que abrir una cuenta en el Banco Central (BCRA).

Massa está negociando una renovación y ampliación con el gobierno chino del swap de monedas de libre disponibilidad (puede usarse para intervenir en el mercado cambiario) que, hasta el momento, es de US$5000 millones (el total es de US$18.000). Buscan que ahora sea de US$8000 millones. Fuentes de la comitiva indicaron que esos primeros US$5000 millones conseguidos en Bali en febrero siguen “intactos”.

China es actualmente el segundo socio comercial de la Argentina, detrás de Brasil. Según la comitiva de Economía, la decisión anunciada hoy potencia esa relación. “Que Brasil no se duerma”, bromearon aquí.

“No fue posible”, dijo ayer el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva a Alberto Fernández sobre las garantías para un acuerdo financiero que ayude a la Argentina. En esta ciudad, esa declaración cayó mal, sobre todo porque Massa ya lo sabía tras su diálogo con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics el último 25 de mayo. El ministro de Economía sabe que no podrá integrarse rápidamente al grupo que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. También que la posibilidad de modificar el estatuto del banco para lograr acceso a una línea de emergencia como país no miembro no fue tratado en la última reunión de gobernadores ayer. Por eso, Massa ya trabajaba en una diagonal que no requiere aprobación especial del directorio (sino solo un dictamen técnico), como explicó ayer LA NACION.

La idea es que un país miembro aporte capital para, por ejemplo, financiar exportaciones de un país no miembro y lograr vehiculizar el ese desembolso a través de las garantías del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics. El BNDS (banco de desarrollo brasileño) tiene límites para esa operación y el banco central brasileño ya desactivó un swap entre países -otra opción barajada con Brasil- que se ofrecía a través de la Asociación Interamericana de Integración (Aladi). Por otra parte, fuentes mencionaron los resquemores del banco central brasileño a prestarle fondos a la Argentina. La entidad, dirigida por Roberto Campos Neto (un prestigioso economista de línea dura de la era de Jair Bolsonaro) está en tensión con Lula.

La mirada sobre el litio

Además, Massa mantuvo encuentros con representantes de empresas mineras chinas “en las que se trabajó sobre proyectos de inversión y producción de litio en la Argentina”. Se reunió con autoridades de la empresa Tibet Summit Resources por los Proyectos Salar Arizaro y Salar de Diablillos, que prevén la construcción de una planta de procesamiento de litio en la provincia de Salta. Estiman una inversión de US$1700 millones para producir entre 50.000 y 100.000 toneladas entre ambos proyectos, indicaron.

“Queremos una minería que genere aprovechamiento del recurso con generación de valor agregado y empleo. Que posibilite la generación y aprovechamiento del capital humano y de los capitales tecnológicos y empresarios de la Argentina”, expresó Massa. El ministro agregó: “Queremos salir de la idea de que somos un país exportador primario para ser un país exportador con valor agregado a partir de nuestros propios productos primarios”. Pidió ampliar inversiones con desarrollo de proveedores locales, de la relación con comunidades locales, el cumplimiento de las normas ambientales y desarrollo de valor agregado”, señaló.

Luego, se reunió con autoridades de la empresa Ganfeng Lithium, el primer productor de litio y derivados, que cuenta actualmente con cuatro proyectos en la Argentina. La compañía prevé una inversión de US$2700 millones y espera una producción de 74.000 toneladas de carbonato de litio.

Durante la reunión, se trabajó sobre el Proyecto Mariana, que apunta a fomentar la extracción de litio en el Salar de Llullaiaco, en Salta, y se abordó el proyecto Cauchari-Olaroz, que comienza a operar y a exportar en el tercer trimestre de 2023. El gobernador salteño, Gustavo Saenz, es un aliado clave de Massa.

Finalmente, visitó a las autoridades de la empresa Tsingshan Holding Group, con quienes se analizó el avance del proyecto de extracción de litio, Salar Centenario-Ratones, que cuenta con una inversión estimada de US$770 millones. Además, se abordó el proyecto de una planta de procesamiento de cloro alcalino, en Jujuy, que funcionará como una base industrial química fundamental con potencial para cubrir el “Triángulo del Litio” entre la Argentina, Chile y Bolivia. El proyecto prevé una inversión de US$120 millones.

