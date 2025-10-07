De cuánto es el salario mínimo, vital y móvil en octubre 2025

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que es una referencia para las distintas áreas de la economía nacional, mantiene su monto en octubre de 2025. Se toma como referencia el último índice actualizado, que corresponde a agosto.

De cuánto es el monto del SMVyM Andrzej Rostek - Shutterstock

Debido a que no se logró un consenso entre los representantes de la CGT, las CTA y las cámaras empresariales en el Consejo del Salario sobre las actualizaciones mensuales, se mantiene vigentes la resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de mayo pasado, cuando se determinaron las cifras del SMVyM de abril, mayo, junio, julio y agosto.

A través de la resolución 5/2025 quedaron establecidos los valores exactos, cuya última actualización fue la de agosto, cifra que se mantiene como referencia para el cálculo de distintos índices de la economía local.

El inciso e del artículo 1 de la normativa indica lo siguiente: “Fíjese un Salario Mínimo, Vital y Móvil excluidas las asignaciones familiares, a partir del 1° de agosto de 2025, en $322.000 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley n° 20.744 y sus modificatorias, con excepción de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción; y de $1610 por hora, para los trabajadores jornalizados".

El SMVyM sirve, además, para el cálculo de la Prestación por Desempleo, que distribuye la Anses a quienes quedaron excluidos de un trabajo formal. El escrito señala que esta prestación “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo".

A su vez, la resolución remarca que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.

La Prestación por Desempleo se calcula con el SMVyM Foto: Redes Sociales

Qué índice de inflación se espera para septiembre

Las proyecciones de diversas consultoras indican que el índice de inflación de septiembre se situaría por encima del 2%. Este aumento se vincula directamente a la suba del dólar que comenzó en julio y se intensificó notablemente tras los resultados de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, estimó que la inflación estaría en torno al 2%, o tal vez un poco más arriba, señalando que, a pesar de una posterior moderación, hubo aumentos generalizados tras las elecciones. Por su parte, Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, fijó la estimación en 2,3%, destacando que, si bien el alza del tipo de cambio impacta en los precios, este pass-through (traslado) es típicamente más lento y bajo en una economía menos inflacionaria y con una demanda muy débil. Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora, coincidió en que la turbulencia cambiaria no fue gratuita en materia de inflación, aunque proyectó un aumento mensual más moderado del 2,1%.