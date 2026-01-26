Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino pueden consultar las fechas de cobro de sus haberes a lo largo del año, dado que el organismo previsional publicó una resolución con las fechas exactas de pago de todos los meses de 2026.

Las fechas de febrero para la liquidación de haberes de jubilados y pensionados Shutterstock - Shutterstock

A través de este documento, publicado en el Boletín Oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer todas las fechas de acreditación de haberes para jubilados y pensionados a lo largo del año, según la terminación del DNI.

Cabe aclarar que en el segundo mes del año hay dos días en que no se realizarán pagos, debido a los feriados de Carnaval que coinciden con el día lunes 16 y martes 17 de febrero. Es por ello que en alguna jornada se agrupan dos terminaciones de DNI, con la misma fecha de acreditación.

A su vez, en febrero, las prestaciones sociales y los haberes previsionales tienen un ajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que, para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Calendario actualizado de pagos para jubilados y pensionados en febrero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Todos los pagos de febrero para jubilados y pensionados DANTE COSENZA

Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026

Los montos actualizados para el mes son los siguientes:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $359.254,34 $70.000 $429.254,34 Jubilación máxima $2.417.441,64 - $2.417.441,64 PUAM $287.403,47 $70.000 $357.403,47 PNC (Invalidez/Vejez) $251.478,04 $70.000 $321.478,04

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)