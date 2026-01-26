Calendario actualizado de pagos para jubilados y pensionados en febrero 2026
Los titulares del sistema previsional pueden ver las fechas de acreditación de haberes, según la terminación del DNI
Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino pueden consultar las fechas de cobro de sus haberes a lo largo del año, dado que el organismo previsional publicó una resolución con las fechas exactas de pago de todos los meses de 2026.
A través de este documento, publicado en el Boletín Oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer todas las fechas de acreditación de haberes para jubilados y pensionados a lo largo del año, según la terminación del DNI.
Cabe aclarar que en el segundo mes del año hay dos días en que no se realizarán pagos, debido a los feriados de Carnaval que coinciden con el día lunes 16 y martes 17 de febrero. Es por ello que en alguna jornada se agrupan dos terminaciones de DNI, con la misma fecha de acreditación.
A su vez, en febrero, las prestaciones sociales y los haberes previsionales tienen un ajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que, para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8: 20 de febrero
- DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026
Los montos actualizados para el mes son los siguientes:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$359.254,34
$70.000
$429.254,34
Jubilación máxima
$2.417.441,64
-
$2.417.441,64
PUAM
$287.403,47
$70.000
$357.403,47
PNC (Invalidez/Vejez)
$251.478,04
$70.000
$321.478,04
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)