Cómo conseguir las gift cards de hasta $400.000 que regalará Decathlon Argentina

Decathlon, la cadena de artículos deportivos de origen francés, fijó la fecha para la apertura de su primera tienda en el país. El evento de inauguración, programado para el próximo sábado 8 de noviembre en Vicente López, incluirá una serie de beneficios para los visitantes que concurran durante las horas iniciales. Esta apertura marca el regreso de la marca al mercado local después de dos décadas de ausencia.

Cómo obtener los gift cards de la inauguración

La marca diseñó una estrategia de bienvenida para atraer al público en su primer día. Los primeros 300 visitantes que asistan a la apertura recibirán, cada uno, una gift card para utilizar exclusivamente durante esa misma jornada. Los montos de estos vouchers varían y alcanzan hasta los $400.000.

Los primeros 300 visitantes recibirán una gift card con un valor de hasta $400.000 Tomás Cuesta

La iniciativa no termina allí. Las primeras 500 compras que se realicen en el local se llevarán un souvenir exclusivo como obsequio. La jornada de inauguración también contempla la organización de espectáculos de música en vivo, sorteos y juegos interactivos para todas las edades.

Cuándo es la apertura de la primera tienda

La apertura oficial de Decathlon en el país ocurrirá el próximo sábado 8 de noviembre. El local se encuentra en el complejo Al Río, ubicado en el municipio bonaerense de Vicente López. La tienda cuenta con un espacio de tres mil metros cuadrados.

El desarrollo del local se realizó en colaboración con la cadena francesa Carrefour, que tiene un hipermercado contiguo. El nuevo espacio de Decathlon ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del supermercado. La empresa inició en agosto un proceso de contratación para cubrir alrededor de 90 posiciones laborales para esta primera sucursal.

La apertura oficial será el próximo sábado 8 de noviembre en el complejo Al Río de Vicente López Shutterstock - Shutterstock

Próximas aperturas en la Ciudad de Buenos Aires

La inauguración en Vicente López es solo el primer paso de una estrategia de expansión nacional. La compañía ya delineó un calendario de aperturas para los próximos años. A mediados de 2026, la empresa prevé abrir un segundo local en el Abasto Shopping. Esta tienda demandará una inversión estimada de cinco millones de dólares y ocupará una superficie de 2700 metros cuadrados, con la generación de más de 60 empleos.

Para el segundo semestre de ese mismo año, Decathlon proyecta su desembarco en el Alto Palermo Shopping. Allí instalará un local de 1400 metros cuadrados, con una inversión de cuatro millones de dólares y la creación de 50 puestos de trabajo. Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, sostuvo: “Abasto y Alto Palermo marcan el inicio de un camino que recorreremos juntos”. El plan de expansión también contempla el arribo a ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

El plan de expansión de la compañía contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares Tomás Cuesta

Qué productos ofrecerá y la historia de la marca en el país

Desde la compañía aseguraron que Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo. La propuesta incluirá marcas propias de la compañía, como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La gama de artículos abarcará opciones para quienes inician una práctica deportiva y productos especializados para atletas avanzados y de alto rendimiento.

Esta apertura representa el regreso de Decathlon al mercado local, tras una breve incursión hace veinte años. En el año 2000, la marca inauguró una sucursal en el centro comercial Soleil de San Isidro. La crisis de 2002 liquidó sus planes y la filial argentina cerró a fines de ese año. A nivel mundial, la primera tienda Decathlon abrió en 1976 en Lille, Francia. En la actualidad, está presente en 78 países con más de 1700 locales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.