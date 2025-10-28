¡Del Banco a la cancha! El apasionado nuevo sponsor de la Selección Argentina

La pasión, el esfuerzo y el trabajo en equipo que llevaron a la Selección Argentina a la cima del mundo tienen un nuevo aliado en el sector financiero. Y fue presentado oficialmente como el flamante Sponsor Regional de las Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una alianza estratégica que promete acercar a los hinchas a experiencias inolvidables rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

El evento en el que se anunció el ingreso al campo de juego de Banco Supervielle se realizó en el lugar donde late el corazón del fútbol nacional: el Predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza. La ceremonia contó con la presencia de figuras clave de ambas instituciones: Claudio “Chiqui” Tapia, Presidente de la AFA; Gustavo “Paco” Manriquez, CEO de Supervielle; y Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA.

El evento fue conducido por el genial arquero argentino Sergio Goycochea, ídolo indiscutido del Mundial de Italia ’90 Lucas Buchberger

Para conducir este encuentro tan especial, se convocó a un verdadero héroe de la albiceleste: el genial arquero Sergio Goycochea, ídolo indiscutido del Mundial de Italia ’90 tras atajar penales inolvidables y dejar afuera en la semifinal nada menos que al anfitrión, la selección italiana.

El Goyco fue quien aportó su carisma y mística para celebrar la unión entre Supervielle y la selección argentina. El evento se transformó en una fiesta que combinó actividades interactivas y juegos donde los asistentes participaron por premios y experiencias inspiradas en los Campeones del Mundo.

Orgullo y visión, la alianza de Supervielle con la AFA

La sociedad entre Banco Supervielle y la Selección va más allá de un simple patrocinio; se sostiene en valores compartidos, tal como lo expresó Gustavo “Paco” Manriquez, CEO de Banco Supervielle:

“Como banco de origen argentino sentimos una conexión especial con la Selección: compartimos sus valores de pasión, esfuerzo, planificación y trabajo en equipo. Así como la Selección hace que millones de argentinos se sientan representados, nosotros buscamos seguir el ritmo de nuestros clientes y acompañarlos en su día a día”, sostuvo Manriquez. Y agregó: “Queremos que sientan el orgullo y la confianza de pertenecer a Supervielle, como sentimos todos cuando juega la Selección. Ese es el espíritu que nos une”.

“Queremos que sientan el orgullo y la confianza de pertenecer a Supervielle, como sentimos todos cuando juega la Selección. Ese es el espíritu que nos une”, sostuvo el CEO de Supervielle, Gustavo “Paco” Manriquez Lucas Buchberger

Desde la AFA, el acuerdo refuerza la posición de la marca a nivel global. “Chiqui” Tapia destacó el momento institucional que atraviesa la casa madre del fútbol argentino: “La AFA atraviesa un proceso de crecimiento de marca global sin precedentes, con presencia en todos los mercados y territorios, trabajando con marcas multinacionales líderes. Este acuerdo con una compañía de primer nivel como Supervielle refuerza esta estrategia. Bienvenido Supervielle a la familia de los Campeones del Mundo y gracias por confiar en los proyectos de AFA”.

Leandro Petersen se refirió a la visión estratégica de la marca selección argentina y agregó: “Dentro del proceso de expansión global de la marca AFA hemos crecido de forma significativa. AFA es una marca deportiva referente de la industria internacional y este acuerdo con Supervielle seguirá construyendo ese liderazgo y reafirmando que las compañías multinacionales líderes confían en AFA como socio estratégico”.

Final de la copa del mundo Qatar 2022 Argentina vs Francia Argentina Campeón Lionel Messi Aníbal Greco - La Nación

Un vínculo con beneficios para los hinchas argentinos

El principal atractivo para los hinchas argentinos es que, gracias a este vínculo, los clientes de Supervielle tendrán acceso a beneficios exclusivos, sorteos y experiencias únicas para vivir la pasión albiceleste.

El premio gordo que ya genera ilusión es la oportunidad de acceder a viajes y experiencias para alentar a la Selección en el Mundial de 2026.

Esta nueva alianza se alinea perfectamente con el proceso de renovación del banco, resumido en su lema “Te sigue el ritmo”. Con más de 130 años de trayectoria, 130 sucursales y servicios digitales de vanguardia, Supervielle combina la solidez de un banco tradicional con la agilidad digital para atender a sus 1.300.000 clientes en todo el país.

Banco Supervielle

Entre las innovaciones que lo consolidan como un protagonista del sistema financiero argentino, se destacan:

La SuperApp, diseñada para simplificar la vida financiera.

La atención mediante Inteligencia Artificial generativa por WhatsApp.

La alianza estratégica con Mercado Libre a través de la Tienda Supervielle.

La integración con el ecosistema financiero de IOL Inversiones.

Productos diferenciales como la Cuenta Sueldo Remunerada, que permite a los clientes generar rendimiento del dinero sin perder su disponibilidad.

La alianza entre Supervielle y la AFA es la celebración del talento, la superación y la identidad nacional, confirmando que el banco no solo acompaña la vida cotidiana de sus clientes con soluciones innovadoras, sino que ahora también se pone la camiseta para acompañar la mayor pasión de todos los argentinos.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.