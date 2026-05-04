ARCA: estas son las obras sociales disponibles para monotributistas en mayo 2026

Los monotributistas de todo el país pueden elegir la obra social que mejor se adecúe a sus necesidades, de acuerdo a la información provista por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), ya que el importe está incluido dentro de la cuota mensual del impuesto.

ARCA ofrece el listado de obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas Prensa ARCA

De esta manera, los contribuyentes que mensualmente pagan el monotributo pueden seleccionar entre las opciones de obra social que figuran en el listado de ARCA y que detalla la Superintendencia de Servicios de Salud.

Luego de obtener el alta en el monotributo es preciso gestionar la afiliación ante la obra social elegida, con documentación específica para el trámite

Estas son las obras sociales disponibles para monotributistas en mayo 2026

Nombre Domicilio OBRA SOCIAL DE LA ASOCIACION CIVIL PROSINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA REPUBLICA ARGENTINA BARTOLOME MITRE Nª 844

OBRA SOCIAL PROFESIONALES DEL TURF DE LA REPUBLICA ARGENTINA PANAMA 950

OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARANA 749 2º A

OBRA SOCIAL ASOCIACION



MUTUAL DE LOS OBREROS CATOLICOS PADRE FEDERICO GROTE BILLINGHURST 1669

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO 661

OBRA SOCIAL PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL ESPAÑA 160 PISO 2

OBRA SOCIAL



DE LA PREVENCION Y LA SALUD AVDA CORDOBA



1547 PISO 4

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE BARRACAS DE LANAS, CUEROS Y ANEXOS FLORENTINO AMEGHINO 1060

OBRA SOCIAL DE OPERADORES CINEMATOGRAFICOS VIAMONTE 2045

OBRA SOCIAL DE COLOCADORES DE AZULEJOS, MOSAICOS, GRANITEROS, LUSTRADORES Y PORCELANEROS JOSE EUSEBIO COLOMBRES 1419

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DISTRIBUIDORAS CINEMATOGRAFICAS DE LA R.A. AYACUCHO 512/514



1º Y 2º PISO

OBRA SOCIAL



PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL DE SANTIAGO DEL ESTERO MISIONES 332

OBRA SOCIAL DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION AVDA CORRIENTES 1642 PISO 1 OFICINA 21

OBRA SOCIAL DE MUSICOS AVDA.



BELGRANO 3655

OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES BERNARDO DE IRIGOYEN 840

OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES PERU 590 PISO 5

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE MAR DEL PLATA DORREGO 1734

OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CORDOBA OBISPO TREJO 365

OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA AVELLANEDA 2144

OBRA SOCIAL DE SERENOS DE BUQUES BERNARDO DE IRIGOYEN 972/4 PISO 9 OF. 45

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF JUANA MANSO 1750, SECTOR B, PISO 3, UNIDAD 2/3

OBRA SOCIAL DE VAREADORES ENTRE RIOS 1395

OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. (ANDAR) MORENO 2045

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO BALBASTRO 453

OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PERKINS ARGENTINA S.A.I.C ROQUE SAENZ PEÑA 1377

OBRA SOCIAL DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL AVDA LA PLATA 1554/60/62/64

OBRA SOCIAL DE VENDEDORES AMBULANTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA GALLO 443

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE REMISES Y AUTOS AL INSTANTE Y AFINES CERRITO 228 - 1º “B”

OBRA SOCIAL DE OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CULPINA 25/29

OBRA SOCIAL DE FARMACEUTICOS Y BIOQUIMICOS AGUERO 1595 PISO 13

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA RODRIGUEZ PEÑA 1474

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION BILLINGHURST 1662 PISO 2

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA



Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS MONTEVIDEO 373 PISO 4º

OBRA SOCIAL



DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS RECONQUISTA 458 PISO 2

OBRA SOCIAL MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA PARAGUAY 610 PISO 6

OBRA SOCIAL ASOCIACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA EMPRESARIOS Y PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS DEL COMERCIO, SERVICIOS, PRODUCCION, INDUSTRIA Y CIVIL (ASSPE ) BARTOLOME MITRE 1399

OBRA SOCIAL DE DIRECCION OSDO AVDA. LUIS MARUA CAMPOS 46 PISO 8

OBRA SOCIAL DE DIRECCION DE LA ACTIVIDAD AEROCOMERCIAL



PRIVADA VENEZUELA 900

MUTUAL MEDICA CONCORDIA 9 DE JULIO Nº 15

ASOCIACION MUTUAL DE PARTICIPANTES DE ECONOMIA SOLIDARIAS DON BOSCO 218

MET-CORDOBA SA OBISPO ORO 50

PRIVAMED S.A. URUGUAY 469 PISO 3

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CONTROL INTEGRAL PASAJE LA PIEDAD Nº 17

ADMINISTRACIÓN RECURSOS PARA SALUD S.A. FIGUEROA ALCORTA 110

AMSTERDAM SALUD S.A. LAPRIDA 176



Qué documentación se necesita para tramitar la obra social

Original y fotocopia del último comprobante de pago.

de pago. Original y fotocopia del DNI

Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También se puede encontrar en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo.

completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También se puede encontrar en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo. F. 152. Es la credencial de pago. Ir a la en la opción “Constancias” en el portal de monotributo.

La documentación necesaria para tramitar la obra social para monotributistas Prensa ARCA

En tanto, quienes deseen hacer un cambio de obra social, deben considerar que el trámite para la modificación puede realizarse ante la sede de la nueva obra social o por Internet.

Para realizar el trámite por internet se deberá contar con clave fiscal con nivel de seguridad 3 y el servicio “Mi SSSalud” habilitado. Una vez dentro del servicio, presionar sobre el botón “Nueva opción” y completar los datos que solicita el sistema.

El cambio podrá realizarse solamente una vez al año (de enero a diciembre). “Quienes cambien de obra social deberán permanecer, como mínimo, un año afiliados. Vencido ese plazo podrán volver a ejercer la opción de cambio”, señala la información oficial.

Cómo hacer la recategorización del monotributo

La recategorización es una evaluación de parámetros que deben realizar los argentinos que están bajo este régimen para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla.

Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. De lo contrario, se mantiene la categoría actual.

Ingresar al sitio de ARCA: acceder al Portal Monotributo de ARCA y presionar el botón “Ingresar al Portal con clave fiscal” . Ingresar el CUIT y la clave fiscal.

. Ingresar el CUIT y la clave fiscal. Iniciar la recategorización: una vez dentro del Portal de Monotributo, presionar el botón “ Recategorizarme ” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse.

” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse. Revisar los parámetros: el sistema va a mostrar la categoría en que se encuentra el monotributista y los topes de cada parámetro de esa categoría. Es aconsejable revisar las categorías vigentes antes de seguir con el trámite asegurarse cuál es la categoría que corresponde. Para eso hacé click en el botón “Escalas Vigentes” . Una vez revisadas las escalas, presionar el botón “Continuar Recategorización” .

. Una vez revisadas las escalas, presionar el botón . Ingresar datos: se debe informar el monto facturado en los últimos 12 meses . El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un local para el desarrollo de su actividad , por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser “No” , hacer click en “Continuar” . ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al Monotributo Unificado . Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar “No” y luego, “Siguiente” .

. El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un , por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser , hacer click en . ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al . Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar y luego, . Confirmar datos: en el último paso, el sistema mostrará la categoría que le corresponde al monotributista de acuerdo a los datos que aportó. Se recomienda verificar nuevamente la información antes de aceptar la gestión. Si los datos no son correctos, presioná en el botón “Volver” para corregir los errores. Pero si no hay inconvenientes, apretar en “Confirmar Categoría”.