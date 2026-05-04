ARCA: estas son las obras sociales disponibles para monotributistas en mayo 2026
El organismo recaudador pone a disposición un listado con las diversas opciones que se pueden elegir; cuál es la documentación necesaria para la gestión
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Los monotributistas de todo el país pueden elegir la obra social que mejor se adecúe a sus necesidades, de acuerdo a la información provista por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), ya que el importe está incluido dentro de la cuota mensual del impuesto.
De esta manera, los contribuyentes que mensualmente pagan el monotributo pueden seleccionar entre las opciones de obra social que figuran en el listado de ARCA y que detalla la Superintendencia de Servicios de Salud.
Luego de obtener el alta en el monotributo es preciso gestionar la afiliación ante la obra social elegida, con documentación específica para el trámite
Estas son las obras sociales disponibles para monotributistas en mayo 2026
|Nombre
|Domicilio
OBRA SOCIAL DE LA ASOCIACION CIVIL PROSINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
BARTOLOME MITRE Nª 844
OBRA SOCIAL PROFESIONALES DEL TURF DE LA REPUBLICA ARGENTINA
PANAMA 950
OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
PARANA 749 2º A
OBRA SOCIAL ASOCIACION
MUTUAL DE LOS OBREROS CATOLICOS PADRE FEDERICO GROTE
BILLINGHURST 1669
OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO 661
OBRA SOCIAL PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL
ESPAÑA 160 PISO 2
OBRA SOCIAL
DE LA PREVENCION Y LA SALUD
AVDA CORDOBA
1547 PISO 4
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE BARRACAS DE LANAS, CUEROS Y ANEXOS
FLORENTINO AMEGHINO 1060
OBRA SOCIAL DE OPERADORES CINEMATOGRAFICOS
VIAMONTE 2045
OBRA SOCIAL DE COLOCADORES DE AZULEJOS, MOSAICOS, GRANITEROS, LUSTRADORES Y PORCELANEROS
JOSE EUSEBIO COLOMBRES 1419
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DISTRIBUIDORAS CINEMATOGRAFICAS DE LA R.A.
AYACUCHO 512/514
1º Y 2º PISO
OBRA SOCIAL
PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
MISIONES 332
OBRA SOCIAL DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION
AVDA CORRIENTES 1642 PISO 1 OFICINA 21
OBRA SOCIAL DE MUSICOS
AVDA.
BELGRANO 3655
OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES
BERNARDO DE IRIGOYEN 840
OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES
PERU 590 PISO 5
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE MAR DEL PLATA
DORREGO 1734
OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CORDOBA
OBISPO TREJO 365
OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
AVELLANEDA 2144
OBRA SOCIAL DE SERENOS DE BUQUES
BERNARDO DE IRIGOYEN 972/4 PISO 9 OF. 45
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF
JUANA MANSO 1750, SECTOR B, PISO 3, UNIDAD 2/3
OBRA SOCIAL DE VAREADORES
ENTRE RIOS 1395
OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. (ANDAR)
MORENO 2045
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
BALBASTRO 453
OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PERKINS ARGENTINA S.A.I.C
ROQUE SAENZ PEÑA 1377
OBRA SOCIAL DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL
AVDA LA PLATA 1554/60/62/64
OBRA SOCIAL DE VENDEDORES AMBULANTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
GALLO 443
OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE REMISES Y AUTOS AL INSTANTE Y AFINES
CERRITO 228 - 1º “B”
OBRA SOCIAL DE OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CULPINA 25/29
OBRA SOCIAL DE FARMACEUTICOS Y BIOQUIMICOS
AGUERO 1595 PISO 13
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA
RODRIGUEZ PEÑA 1474
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
BILLINGHURST 1662 PISO 2
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA
Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS
MONTEVIDEO 373 PISO 4º
OBRA SOCIAL
DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS
RECONQUISTA 458 PISO 2
OBRA SOCIAL MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA
PARAGUAY 610 PISO 6
OBRA SOCIAL ASOCIACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA EMPRESARIOS Y PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS DEL COMERCIO, SERVICIOS, PRODUCCION, INDUSTRIA Y CIVIL (ASSPE )
BARTOLOME MITRE 1399
OBRA SOCIAL DE DIRECCION OSDO
AVDA. LUIS MARUA CAMPOS 46 PISO 8
OBRA SOCIAL DE DIRECCION DE LA ACTIVIDAD AEROCOMERCIAL
PRIVADA
VENEZUELA 900
MUTUAL MEDICA CONCORDIA
9 DE JULIO Nº 15
ASOCIACION MUTUAL DE PARTICIPANTES DE ECONOMIA SOLIDARIAS
DON BOSCO 218
MET-CORDOBA SA
OBISPO ORO 50
PRIVAMED S.A.
URUGUAY 469 PISO 3
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CONTROL INTEGRAL
PASAJE LA PIEDAD Nº 17
ADMINISTRACIÓN RECURSOS PARA SALUD S.A.
FIGUEROA ALCORTA 110
AMSTERDAM SALUD S.A.
LAPRIDA 176
Qué documentación se necesita para tramitar la obra social
- Original y fotocopia del último comprobante de pago.
- Original y fotocopia del DNI
- Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También se puede encontrar en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo.
- F. 152. Es la credencial de pago. Ir a la en la opción “Constancias” en el portal de monotributo.
En tanto, quienes deseen hacer un cambio de obra social, deben considerar que el trámite para la modificación puede realizarse ante la sede de la nueva obra social o por Internet.
Para realizar el trámite por internet se deberá contar con clave fiscal con nivel de seguridad 3 y el servicio “Mi SSSalud” habilitado. Una vez dentro del servicio, presionar sobre el botón “Nueva opción” y completar los datos que solicita el sistema.
El cambio podrá realizarse solamente una vez al año (de enero a diciembre). “Quienes cambien de obra social deberán permanecer, como mínimo, un año afiliados. Vencido ese plazo podrán volver a ejercer la opción de cambio”, señala la información oficial.
Cómo hacer la recategorización del monotributo
La recategorización es una evaluación de parámetros que deben realizar los argentinos que están bajo este régimen para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla.
Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. De lo contrario, se mantiene la categoría actual.
- Ingresar al sitio de ARCA: acceder al Portal Monotributo de ARCA y presionar el botón “Ingresar al Portal con clave fiscal”. Ingresar el CUIT y la clave fiscal.
- Iniciar la recategorización: una vez dentro del Portal de Monotributo, presionar el botón “Recategorizarme” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse.
- Revisar los parámetros: el sistema va a mostrar la categoría en que se encuentra el monotributista y los topes de cada parámetro de esa categoría. Es aconsejable revisar las categorías vigentes antes de seguir con el trámite asegurarse cuál es la categoría que corresponde. Para eso hacé click en el botón “Escalas Vigentes”. Una vez revisadas las escalas, presionar el botón “Continuar Recategorización”.
- Ingresar datos: se debe informar el monto facturado en los últimos 12 meses. El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un local para el desarrollo de su actividad, por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser “No”, hacer click en “Continuar”. ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al Monotributo Unificado. Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar “No” y luego, “Siguiente”.
- Confirmar datos: en el último paso, el sistema mostrará la categoría que le corresponde al monotributista de acuerdo a los datos que aportó. Se recomienda verificar nuevamente la información antes de aceptar la gestión. Si los datos no son correctos, presioná en el botón “Volver” para corregir los errores. Pero si no hay inconvenientes, apretar en “Confirmar Categoría”.
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