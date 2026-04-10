Los contribuyentes argentinos ya pueden conocer cuánto se paga de monotributo en abril de 2026, con la simple consulta del cuadro de categorías y valores que publica ARCA (Agencia de Recuadación y Control Aduanero).

La cuota de abril que deben pagar los monotributistas Shutterstock

Hasta que no se produzca una nueva actualización semestral, generalmente pautada para febrero y agosto de cada año, los valores vigentes son los establecidos en la grilla que difunde el organismo recaudador y que está a disposición de los monotributistas de todo el país, con el esquema impositivo simplificado.

Cuánto se paga de monotributo en abril 2026

De esta manera, en abril rigen las categorías y montos de cuota para los monotributistas tal como figuran en el siguiente esquema. Allí figuran los componentes que lo integran, y aparecen discriminados el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social.

Categoría Impuesto Loc./Serv. Impuesto Ventas Aportes SIPA Obra Social Total Loc./Serv. Total Ventas A $4.780,46 $4.780,46 $15.616,17 $21.990,11 $42.386,74 $42.386,74 B $9.082,88 $9.082,88 $17.177,79 $21.990,11 $48.250,78 $48.250,78 C $15.616,17 $14.341,38 $18.895,57 $21.990,11 $56.501,85 $55.227,06 D $25.495,79 $23.742,95 $20.785,13 $26.133,18 $72.414,10 $70.661,26 E $47.804,60 $37.924,98 $22.863,64 $31.869,73 $102.537,97 $92.658,35 F $67.245,13 $49.398,08 $25.150,00 $36.650,19 $129.045,32 $111.198,27 G $122.379,76 $61.189,87 $35.210,00 $39.518,47 $197.108,23 $135.918,34 H $350.567,04 $175.283,51 $49.294,00 $47.485,89 $447.346,93 $272.063,40 I $697.150,35 $278.860,14 $69.011,60 $58.640,31 $824.802,26 $406.512,05 J $836.580,42 $334.632,18 $96.616,24 $65.810,99 $999.007,65 $497.059,41 K $1.171.212,59 $390.404,20 $135.262,74 $75.212,57 $1.381.687,90 $600.879,51

ARCA difunde el cuadro del régimen simplificado Prensa ARCA

Cómo son las escalas del monotributo en abril 2026

Las escalas del monotributo correspondientes a abril 2026 se ordenan según el siguiente esquema:

Categoría A: $10.277.988,13

$10.277.988,13 Categoría B: $15.058.447,71

$15.058.447,71 Categoría C: $21.113.696,52

$21.113.696,52 Categoría D: $26.212.853,42

$26.212.853,42 Categoría E: $30.833.964,37

$30.833.964,37 Categoría F: $38.642.048,36

$38.642.048,36 Categoría G: $46.211.109,37

$46.211.109,37 Categoría H: $70.113.407,33

$70.113.407,33 Categoría I: $78.479.211,62

$78.479.211,62 Categoría J: $89.872.640,30

$89.872.640,30 Categoría K: $108.357.084,05

Cómo hacer la recategorización del monotributo

La recategorización es una evaluación de parámetros que deben realizar los argentinos que están bajo este régimen para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla.

¿Cómo hacer la recategorización del monotributo?

Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. De lo contrario, se mantiene la categoría actual.

Ingresar al sitio de ARCA: acceder al Portal Monotributo de ARCA y presionar el botón “Ingresar al Portal con clave fiscal” . Ingresar el CUIT y la clave fiscal.

. Ingresar el CUIT y la clave fiscal. Iniciar la recategorización: una vez dentro del Portal de Monotributo, presionar el botón “ Recategorizarme ” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse.

” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse. Revisar los parámetros: el sistema va a mostrar la categoría en que se encuentra el monotributista y los topes de cada parámetro de esa categoría. Es aconsejable revisar las categorías vigentes antes de seguir con el trámite asegurarse cuál es la categoría que corresponde. Para eso hacé clic en el botón “Escalas Vigentes” . Una vez revisadas las escalas, presionar el botón “Continuar Recategorización” .

. Una vez revisadas las escalas, presionar el botón . Ingresar datos: se debe informar el monto facturado en los últimos 12 meses . El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un local para el desarrollo de su actividad , por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser “No” , hacer clic en “Continuar” . ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al Monotributo Unificado . Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar “No” y luego, “Siguiente” .

. El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un , por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser , hacer clic en . ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al . Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar y luego, . Confirmar datos: en el último paso, el sistema mostrará la categoría que le corresponde al monotributista de acuerdo a los datos que aportó. Se recomienda verificar nuevamente la información antes de aceptar la gestión. Si los datos no son correctos, presioná en el botón “Volver” para corregir los errores. Pero si no hay inconvenientes, apretar en “Confirmar Categoría”.