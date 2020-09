Deuda. Quiénes integran el 1% que no entró al canje y por qué quedaron afuera

El grueso de los tenedores que no entraron en el canje son inversores minoristas europeos, con lo que, en principio, el riesgo de litigiosidad es bajo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El canje de la deuda en dólares bajo legislación Nueva York fue un éxito, si se considera la tasa de aceptación de la tercera propuesta oficial de Martín Guzmán, que ya contaba con el consenso de los tres comités de acreedores mayoritarios. La adhesión fue de 93,5%, pero la activación de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) logró reestructurar el 99% del pasivo.

"¿Qué pasó con el 1% restante?", consultó LA NACION en el Ministerio de Economía. Se trata de US$653 millones que quedaron fuera de la operación, ya que hubo dos series de bonos del canje 2010 (con prospecto de 2005) donde el Gobierno no logró activar las CAC.

Más precisamente, se trata de las dos series Par en dólares y en euros resultantes del canje 2010 impulsado entonces por Amado Boudou. "Estuvimos muy cerca del 66% requerido, pero por poquito no se llegó", contaron a este medio en el equipo que negoció el canje. El indenture, el más desafiante, el de 2005, requería un mínimo del 85% del agregado y 66% por serie.

En el Ministerio de Economía precisaron que la dispersión de los tenedores originarios de estos bonos era "un desafío" que ya conocían. "A comienzos del proceso de la operación de deuda en 2020 y con colaboración del agente de información, se identificó el universo de bonistas tenedores de los títulos elegibles para la operación. Los resultados del sondeo, si bien incompletos, sugirieron que el universo de inversores minoristas era muy limitado. Conociendo los antecedentes, supusimos, sin poder dimensionar su cuantía con precisión, que los tenedores minoristas se encontraban en las series correspondientes al canje 2010", dijeron.

En el equipo negociador señalaron que el proceso de registro frente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su siglas en inglés) se organizó partir de la facilidad del "shelf shelf offering", una opción para los soberanos al día con su "disclosure" que permite abordar el registro de títulos a ser ofrecidos sin enfocarse en los términos de la oferta.

"El 'shelf' posibilita avanzar paralelamente el proceso en la SEC mientas la República definía la estructura de la oferta", precisaron. "El proceso de registro en Europa, y en el Reino Unido en particular, no tiene un equivalente al 'shelf' para soberanos extra-UE. En esas jurisdicciones la propuesta se hubiese iniciado recién a partir de la formulación de una operación concreta, demandando mucho más tiempo", explicaron en Hacienda, donde recalcaron que si hubieran salido a captar a estos bonistas la operación se hubiera demorado medio año.

"Si se hubiese registrado la oferta en Europa, facilitando la adhesión minorista, los tiempos respectivos hubieran resultado incompatibles con la restauración de la sostenibilidad de la deuda bajo ley externa. Ningún acreedor rechazó la oferta argentina", explicaron, y recalacaron que el 99% de la deuda reestructurado alcanzado permite "salir del default".

Además, los hombres de Guzmán indicaron que los instrumentos no canjeados "no poseen cláusulas de default cruzadas" con los nuevos títulos a ser entregados el 4 de septiembre. El viernes que viene, el Ministerio de Economía implementará formalmente el canje.

"¿Existe la posibilidad de que esos bonistas que no fuera reestructurados se conviertan en fondos buitre a futuro?, consultó este medio. "El grueso de los tenedores que no entraron son inversores minoristas europeos, con lo que, en principio, el riesgo de litigiosidad es bajo. No entraron porque la oferta no estaba dirigida a inversores minoristas en Europa", agregó otro hombre que trabajó con el equipo del ministro de Economía en el canje de la deuda.

Sin embargo, en el Palacio de Hacienda recalcaron que "el trabajo de restauración de la sostenibilidad continúa y vamos a diseñar una estrategia específica para estos instrumentos, puesto que el enfoque sostenible es uno en el cual se preserva la integralidad".

"Hoy no son buitres. Pueden convertirse en buitres si existen algunos fondos que decidan sumar poder de fuego, si deciden contactar a estos bonistas y comprarle los bonos a un buen precio. Eso no se descarta. Pero hoy no son buitres; son retail y rara vez entran en juicios. Además, vale la pena aclarar que estos bonos aún no están en default, sino que siguen vigentes", afirmó a este medio el analista financiero Sebastián Maril.

"La República Argentina restauró la sostenibilidad de su deuda pública con acreedores privados. Es un paso absolutamente fundamental en el camino de tranquilizar la economía", afirmó Guzmán hoy en un hilo de tuits. "Un camino que continuaremos recorriendo cuidando a Argentina en cada paso que damos", contó, y recalcó que se reestructuró el 99% de la deuda con acreedores privados bajo legislación extranjera, "reduciendo en promedio la carga de pagos de 7 dólares por cada 100 adeudados a 3 por cada 100. Y cuidamos a nuestra propia ley, dándole tratamiento equitativo a la deuda bajo ley argentina".

Guzmán señaló que el país "pagará la comisión más baja de su historia por la colocación de los nuevos instrumentos de deuda: 0,028% del total de la operación, el 28% del tope de la ley y el 19,4% de lo pagado en promedio por las colocaciones de deuda realizadas entre 2016 y 2018".

"Seamos claros", le contestó el diputado de la oposición Luciano Laspina a ese hilo de tuis. "La sostenibilidad de la deuda no está asegurada con la reestructuración. Liquidez no es solvencia. Se ganó tiempo pero dependerá del crecimiento y el equilibrio fiscal hacia delante. Ahora se pondrá a prueba la tesis que dice que el principal problema fue la deuda", cerró.