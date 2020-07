Martín Guzmán, firme en la postura oficial. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Rafael Mathus Ruiz 28 de julio de 2020 • 11:55

WASHINGTON.- Un día después de que los principales acreedores de la Argentina afirmaran que pueden bloquear el canje de la deuda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo la postura y reafirmó la última oferta que puso sobre la mesa el Gobierno.

"Hemos hecho una oferta y, en el contexto de Covid-19, que tuvo por supuesto consecuencias muy malas para la economía, mejoramos significativamente la oferta, que es el máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer sin comprometer los objetivos sociales que queremos alcanzar", afirmó Guzmán en una entrevista con Bloomberg TV.

El jefe del Palacio de Hacienda afirmó que la discusión sobre la deuda no trata solo de "números en una hoja de cálculo", sino de "la vida de personas, familias".

"No queremos asumir compromisos que no podamos cumplir. Queremos hacer promesas que podamos cumplir. Sería irrealista seguir aumentando las promesas de lo que podemos pagarle a los acreedores. Es algo que se hizo en el pasado, no funcionó. No fue un comportamiento razonable de ninguna de las partes, y ahora estamos tratando de corregirlo", insistió.

El nuevo mensaje de Guzmán a los acreedores llegó un día después de que los tres grupos donde están reunidos los principales fondos que poseen deuda de la Argentina enviaran una carta Guzmán en la que afirman que lograron reunir un respaldo suficiente a su oferta conjunta como para bloquear la última propuesta de canje que presentó la Argentina. Los fondos pidieron "resolución consensuada", una movida que buscó abrir otra ronda de negociaciones con el gobierno de Alberto Fernández.

Las declaraciones de Guzmán sugieren que el Gobierno sigue decidido a ser adelante con su oferta, a la cual le puso un piso de adhesión del 50% para poder ejecutarla.

Pero el Grupo Ad Hoc, el Grupo Exchange y el Comité de Acreedores de la Argentina indicaron en esa carta que han logrado el respaldo de otros fondos a su propuesta conjunta, que ahora tiene el respaldo de acreedores que, en conjunto, poseen el 51% de los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri y el 60% de lo títulos de los canjes de 2005 y 2010. Con ese respaldo, los fondos pueden bloquear la oferta argentina.