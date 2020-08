Diego Giacomini, en "Comunidad de Negocios"

El economista Diego Giacomini consideró que "va a haber más restricciones de cantidades y de precios en la economía que se viene con los K" y que el cupo para comprar US$200 mensuales para ahorro va a ser "reducido o prohibido como tantas otras cosas".

En una entrevista con el secretario general de LA NACION, José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios", Giacomini se refirió al título de su nuevo libro llamado "Papel pintado" y dijo que se llama así porque en la Argentina "no hay moneda", ya que el peso "no tiene ningún respaldo".

"La casta política puede emitir a mansalva y encima hace esfuerzos para que no nos podamos defender porque te prohíbe hacer transacciones y ahorrar en dólares y te prohíbe hacer transacciones en oro, por ejemplo. ¿Por qué? no son bobos. El oro tiene que estar como reserva en el Banco Central y los dólares también. Tienen que estar a disposición de los burócratas del Estado para ser usados como ellos disponen", afirmó.

En ese sentido, juzgó que la compra de US$200 mensuales es insostenible porque "va a haber más restricciones de cantidades y de precios en la economía que se viene con los K". "Eso va a ser reducido o prohibido como tantas cosas. Es un avance más sobre nuestra libertad", juzgó y agregó que si se sigue por este camino que ya lleva 10 años "nada es sostenible".

"El gobierno de Fernández, punta a punta, va a tener más aumento del dólar, más inflación y más caída de la actividad que la que tuvo Macri y, medido punta a punta, Macri estuvo peor que el segundo mandato de Cristina Kirchner. No es un problema de Boca-River, blanco-negro. Es un problema de toda la casta política que hace lo mismo y de manera intensa. Avanza sobre el sector privado, el sector privado no puede hacer negocios, no gana dinero, no invierte, no crece y no produce más", explicó.

En cuanto a la inflación de julio que fue de 1,9% según el Indec, dijo que la foto es "una mentira", en cuanto a que ese número "no es real y más temprano que tarde va a cambiar".

"Si la brecha en el dólar de verdad (el blue) es del 100% y los alimentos y bebidas están con un precio al dólar oficial ficticio que va a tener que subir, esos alimentos deberían valer el doble. Y, si su peso en el IPC es del 30%, hay 30 puntos de inflación que no están siendo contabilizados. Es decir, que la inflación del primer semestre estaría en 45 puntos porcentuales. Si le agregas que las tarifas están congeladas, la caída de la actividad y que tuvimos US$8000 millones de superávit pero se perdieron US$1500 millones de reservas, la inflación se acercaría al 45,55% en el primer semestre y a nivel del año estaríamos hablando de tres dígitos y eso es una hiperinflación moderna", detalló.

Sin embargo, dijo que una hiperinflación es evitable si se deja de lado la política fiscal actual, más la monetaria. "Una hiperinflación no se construye en 10 minutos sino haciendo las cosas mal durante un tiempo. Es prudente avisar que vamos hacia ahí. No sabés cuándo, pero va a estallar. Estaría muy bueno tomar medidas para evitar esto", agregó.

Por último, dijo el Banco Central "es un estafador serial desde hace décadas del poder adquisitivo de los ciudadanos" porque es el "vehículo a través del cuál los burócratas del Estado transfieren ingresos desde los privados que generan la riqueza hacia ellos". "La historia de la Argentina es una historia de cómo la casta política siempre se quiso apoderar de la maquinita de imprimir", cerró.