La noticia cayó como una bomba en Comodoro Rivadavia, la ciudad de Chubut donde hace más de 100 años se descubrió petróleo en la Argentina. A través de un comunicado que emitió el domingo, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, dijo que "la sede de la regional sur de YPF [que abarca a Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chile] estará en nuestra provincia". La declaración fue tomada como una provocación en la provincia del gobernador Mariano Arcioni, quien pidió hoy una reunión "urgente" con autoridades de YPF.

El asunto comenzó la semana pasada, cuando la petrolera con control estatal anunció -en medio de un relanzamiento de su estructura corporativa- que la gerencia del upstream (producción de petróleo y gas) convencional "se unifica en dos regiones, [una con] sede en Neuquén y otra con sede en Santa Cruz, haciéndola más horizontal y flexible".

Comodoro Rivadavia fue históricamente el corazón de YPF: la petrolera nació ahí y fue en esa ciudad -la más poblada de Chubut- donde el entonces gobierno de Cristina Kirchner anunció la reestatización de la compañía, en 2012.

En un primer momento, la provincia había minimizado el cambio de sede. "Es una decisión estratégica que tomó la empresa. Es un pedido histórico que viene haciendo Santa Cruz hace tiempo y no lo vemos con malos ojos porque no vamos a perder un posicionamiento como cuenca. No nos va a significar ningún tipo de cambio, la actividad de YPF se mantendrá", había dicho hoy por la mañana Martín Cerdá, ministro de Hidrocarburos de Chubut, en declaraciones al programa radial Actualidad 2.0.

Sin embargo, por la tarde, la provincia emitió un comunicado en el cual indicó que e l gobernador Arcioni "pidió una reunión urgente con representantes de la firma, por la situación derivada del traslado de la sede administrativa desde Comodoro Rivadavia a Las Heras (Santa Cruz)".

Chubut reivindicó que " Comodoro Rivadavia es la capital nacional del petróleo, fue donde se descubrió el petróleo hace más de 100 años y una decisión de esta naturaleza de la petrolera estatal debe estar muy justificada".

Según explicaron en YPF, el objetivo del nuevo CEO, Sergio Afrontti, es que las unidades de negocios estén más cerca de las operaciones. "Es una decisión administrativa. Habrá tres gerencias de negocios, con sede en Chubut, Santa Cruz y Tierra de Fuego. Las oficinas responderán a la gerencia regional sur, que antes estaba en Comodoro Rivadavia y ahora se muda físicamente a Las Heras (Santa Cruz), aunque el gerente distribuirá su tiempo entre los tres lugares", indicaron.

Luego agregaron: "La regional sur no va a tener sede en Santa Cruz sino que la mayor parte de su tiempo tendrá que tener foco en los activos desde donde proviene el mayor porcentaje de producción". Y es en Santa Cruz, indicaron, donde se produce el 55% del petróleo de la región.

La gobernadora Alicia Kirchner, por su parte, capitalizó políticamente la decisión. "La regional de YPF se encontraba ubicada en la localidad de Comodoro Rivadavia. En esta nueva etapa, el gerente de la misma trabajará en la nueva sede que se radicará en la ciudad de Las Heras. Valoramos mucho esta decisión y se lo hemos hecho saber al CEO de la empresa estatal, Sergio Affronti", dijeron en Santa Cruz.

"Esta participación nos permitirá una mayor participación y concretar de manera directa el diálogo respecto del rumbo regional que la empresa debe tener. YPF tiene identidad patagónica, volver a tener presencia en el territorio que la vio nacer [en realidad, la empresa nació en Chubut] es mucho más que un hecho simbólico. Es un cambio de rumbo necesario en el marco de los tiempos que corren", dijo la cuñada de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y agregó en el comunicado: "Santa Cruz representa el 23 por ciento de todo el crudo que genera YPF; antes del Gobierno de Cambiemos era del 28%".

Comodoro Rivadavia y Las Heras se encuentran a solo 250 kilómetros de distancia. Ambas ciudades están situadas sobre el Golfo San Jorge, donde está la principal cuenca de producción de petróleo, que en los últimos años perdió protagonismo tras el boom de Vaca Muerta, el reservorio de hidrocarburos no convencional que se expande por Neuquén, Mendoza, La Pampa y Rio Negro.

"El sentir chubutense alberga a YPF como parte de Chubut. Somos el mayor productor de hidrocarburos del país, y Comodoro Rivadavia, capital del petróleo, es el corazón neurálgico e histórico de la Cuenca del Golfo San Jorge", expresó Arcioni, quien dejó "al margen la buena relación institucional" que mantiene con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, pero destacó que "en este caso puntual hay que ser muy firmes en la defensa de Chubut, Comodoro y especialmente de todos los trabajadores que forjaron la historia de la industria hidrocarburífera".

Con colaboración de Ana Tronfi y Mariela Arias