Nafta y gasoil: cómo aprovechar los descuentos de hasta el 30% y reintegros durante marzo

En un contexto marcado por la alta sensibilidad de los precios en el surtidor, las principales empresas del sector energético pusieron en marcha, durante marzo de 2026, una estrategia integral para fidelizar clientes y suavizar el impacto en el presupuesto de los automovilistas. La oferta, que incluye descuentos directos, reintegros bancarios y programas de beneficios mediante aplicaciones móviles, se despliega bajo diversas modalidades que requieren una planificación precisa por parte del usuario para maximizar el ahorro.

La operadora estatal YPF articula su propuesta a través de la aplicación oficial Serviclub. Los usuarios pueden obtener un 6% de ahorro diario al cargar combustible en la franja horaria de 0 a 6 de la mañana y un 3% adicional mediante la modalidad de autodespacho, beneficios que son acumulables. A esto se suma un 5% de descuento para socios del ACA con un tope de $14.500 mensuales. La estrategia de YPF se completa con una red de acuerdos bancarios: el Banco Macro ofrece hasta un 30% de ahorro para clientes Selecta, mientras que el Banco Nación dispone de un 20% los viernes para quienes paguen a través de MODO. Estas promociones poseen topes mensuales específicos, por lo que es imperativo consultar las condiciones vigentes según cada entidad bancaria antes de iniciar la carga en la estación.

YPF tiene la mayor parte del mercado de combustible argentino y suele ofrecer el mejor precio Augusto Famulari

Por su parte, Shell concentra sus beneficios en la aplicación Shell Box, donde ofrece un 10% de descuento los miércoles en productos V-Power con un tope semanal de $4000. Paralelamente, los clientes de la tarjeta 365 pueden acceder a rebajas del 10% en V-Power de lunes a viernes, lo que consolida un esquema donde la digitalización de la carga se vuelve un requisito indispensable. Los acuerdos bancarios con Comafi, Galicia y Ciudad también tienen vigencia en los surtidores de esta petrolera, lo que permite a los usuarios alcanzar, mediante la combinación de factores, un ahorro sustancial en el costo final.

Shell es la segunda estación de servicio más popular de las que trabaja en Argentina Ricardo Pristupluk

Axion Energy, a través de su programa ON, aplica descuentos del 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium, lo que establece niveles de ahorro según el rango del usuario que alcanzan hasta los $12.000 mensuales. La compañía también integra promociones con bancos como Brubank, que ofrece beneficios diferenciados para sus planes Plus y Ultra, con reintegros que pueden llegar a los $30.000 mensuales.

Axion Energy consiguió meterse en el mercado argentino a fuerza de buen servicio y valor de sus productos

Puma Energy opta por una mecánica más directa: todos los miércoles de marzo, los clientes pueden acceder a una rebaja del 10% en naftas y diésel, limitada a un volumen de 50 litros por carga, además de un sistema de puntos canjeables por vouchers.

Puma Energy es una de las petroleras más nuevas y, poco a poco, crece en Argentina Puma Energy

El mercado también registra promociones transversales que no dependen de una bandera específica: el Banco Patagonia, por ejemplo, ofrece los jueves un 20% de ahorro en cualquier estación de servicio, y eleva el beneficio al 25% para clientes de su segmento singular. Por otro lado, Mercado Pago mantiene esquemas de descuentos del 30% en pagos con tarjeta de crédito física para todas las estaciones. Para obtener el máximo provecho, los expertos recomiendan realizar un control estricto del calendario de beneficios, ya que muchas promociones se concentran en días específicos o requieren el uso exclusivo de pagos mediante código QR.

Los beneficios de Club LA NACION en YPF

Adicionalmente, los suscriptores de Club LA NACION cuentan con beneficios exclusivos dentro de las estaciones YPF. A través de la App YPF, los socios acceden diariamente a un 30% de descuento en la compra de lubricantes sintéticos en BOXES, con un tope semanal de $25.000. Asimismo, el programa incluye un 15% de descuento en el segmento YPF Full y un 10% de rebaja lunes, sábados y domingo en la carga de Infinia al abonar con dinero en cuenta, beneficios que se encuentran vigentes durante todo el año 2026 en las sucursales adheridas.