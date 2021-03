Dólar. Advierte la UIA que las trabas para importar insumos afectan la producción nacional

En un contexto de escasez de divisas, la Unión Industrial Argentina (UIA) alertó hoy que las trabas que están sufriendo empresas de diferentes sectores para importar insumos comenzaron a generar problemas para la producción nacional en un contexto de recuperación de las manufacturas.

Además, denunciaron los bloqueos que están sufriendo algunas empresas, pidieron al Gobierno revisar la suspensión de despidos y eliminar la doble indemnización, y reclamaron que la quita de subsidios energéticos a los establecimientos industriales se de “en un marco de previsibilidad y con escalonamientos”

Luego de la reunión de la Junta Directiva de la institución que dirige Miguel Acevedo, en un comunicado, la entidad fabril advirtió: “Otro de los temas que preocupan, tratado durante el encuentro, es el régimen de aprobación de SIMI´s (permisos para importar) para el acceso a insumos importados. El actual esquema no permite que se garantice la producción de bienes en un contexto de recuperación de la actividad”.

Fuentes consultadas por LA NACION detallaron que son varios los sectores están teniendo problemas para importar insumos que se usan para la producción nacional. Entre ellos citaron al sector automotor, autopartista, de neumáticos y de alimentos, entre otros. “No hay un criterio claro”, dijeron en la UIA, y agregaron que son varios los reclamos que se van acumulando entre los socios de la entidad empresaria.

“Hay demoras y es muy complejo, pero no es posible. Cuando se traban mucho llegamos con el agua al cuello. Hasta ahora, digo, los problemas han sido casi todos resueltos. Eso sí, con sangre, sudor y lágrimas”, afirmó a este medio un ejecutivo del mundo de la alimentación.

Diego Coatz, Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, directivos de la UIA

Según un relevamiento que hizo este medio entre empresas, hubo muchas quejas sobre SIMI’s observadas en varias empresas industriales incluso luego de los requerimientos de información que el Ministerio de Desarrollo Productivo hizo a las compañías sobre las previsiones anuales de importaciones. Incluso algunas se mantuvieron en ese estado luego de audiencias con funcionarios y con lo insumos en puerto, contaron.

En la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) afirmaron a este medio que “el sector de las empresas que importan está pasando por un vía crucis”. Y agregaron: “No es una empresa sola. Son todas. No tienen un diálogo. Hay fábricas que no tienen repuestos, ni bienes, ni insumos. Hay contenedores ya pagos al exterior sin obtener la licencia. Las empresas que viven del sector externo están en una condición oscurantista. No tienen previsibilidad”.

En el Gobierno afirman que los problemas de la recuperación son una buena noticia. “En 2019 salían de los estudios de abogados para ver cuánto les costaba cerrar las plantas. Hoy necesitan más insumos para alimentar una producción, para abastecer un mercado muy demandante de sus actividades que volvieron a ser rentables”, explicó un funcionario que se encarga de monitorear la evolución de la industria, que comenzó a mostrar un rebote apalancado en la expansión, principalmente, de la construcción.

Mas reclamos industriales

“Los representantes de Junta Directiva manifestaron su preocupación por los bloqueos que están sufriendo establecimientos industriales en todo el país”, estimaron en la UIA. “En este contexto, la circulación y la distribución de bienes industriales en muchas provincias argentinas se ven seriamente afectadas, provocando perjuicios a las empresas y a toda la población en el marco de una crisis sanitaria”, siguieron.

En tanto, en la entidad fabril volvieron a reclamar por la “normalización del mercado laboral” y estimaron que “medidas como la prohibición de despidos y suspensiones o el régimen de doble indemnización no apuntan en esa dirección, impactando de manera negativa sobre la formalización y la necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores con miras a impulsar el crecimiento económico”.

La UIA además manifestó su preocupación por la suba en las tarifas a industrias de alto consumo energético. “En este sentido, se coincidió en que los aumentos deben darse en un marco de previsibilidad y con escalonamientos. También se destacó que el aumento de tarifas, y la reducción gradual de los subsidios, no puede recaer exclusivamente sobre el sector productivo, que en el actual contexto debe sostener el mercado interno y ser competitivo en lo que refiere a exportaciones”, advirtió la entidad empresaria.