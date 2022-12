Dólar, cedears y bonos: las inversiones ganadoras y perdedoras de este año

escuchar

Para los inversores, fue un año desafiante. Mientras que en la Argentina los precios alcanzaron una velocidad no vista en los últimos 30 años, el mundo estuvo marcado por el conflicto bélico en Europa y el endurecimiento de las políticas monetarias de los gobiernos. A diez días de terminar diciembre, muchos activos no lograron sobreponerse de la incertidumbre y cierran 2022 en rojo. No obstante, otros convirtieron la crisis en una ventana de oportunidad y registran ganancias de hasta tres dígitos.

“En 2022, el trío inflación, tasas de interés y crecimiento ha sido el factor clave en el comportamiento de mercados financieros. Las expectativas en torno precios, ajuste monetario y riesgos de recesión han determinado los retornos en los distintos activos, impulsando subas y caídas en función de la evolución de estos datos”, afirmó Nicolás Max, director Asset Management de Criteria.

Cedears y bonos: golpe global

Los mercados internacionales creen que fue un año para el olvido. De acuerdo con el analista de Criteria, al observar las acciones de las grandes compañías de Estados Unidos que cotizan en el índice S&P500, en 2022 presentan una caída cercana al 15% acumulada. De continuar así, será el peor desempeño desde la crisis financiaras de 2008, cuando el indicador registró un retroceso cercano al 40%.

Desde la Argentina, se pueden comprar estos índices globales (como el Nasdaq) o una “porción” de estas acciones que cotizan en el exterior (como Apple) a través de los Certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears . Se trata de una de las inversiones más demandadas por los inversores locales, sobre todo por dos razones: se puede esquivar el riesgo argentino y es una dolarización indirecta, ya que están atados a las variaciones del tipo de cambio contado con liquidación (CCL).

Los cedears que peor desempeño vienen mostrando en el año están relacionadas con las criptomonedas, en línea con la crisis que sufrieron los activos digitales, según datos de Portfolio Personal de Inversiones (PPI) al 15 de diciembre. La lista la encabeza la criptominera Bitfarms, con una baja del 89,6%, seguida por la prestamista Upstart Holdings (-88,9%); el banco Silvergate Capital Corp (-87,4%), la minera Hut 8 Mining Corp, (-86,6%) y la plataforma de intercambio cripto Coinbase (-84,1%).

Pero, si hablamos de ganadores, las energéticas se vieron favorecidas por la invasión rusa a Ucrania. La firma Vista Energy acumula un alza del 159,4% en lo que va del año; Occidental Petroleum Corporation, del 119,7%; First Solar, un 85,7%; ExxonMobil, 74%; y Yankuang Energy Group, con una suba del 70,2%.

Los Cedears destacados del año, según datos de PPI

“Todavía subsiste el riesgo de un pálido retorno para el S&P 500 en 2023, esto en función de una actividad que empieza a enfriarse como resultado de un entorno de tasas de interés más restrictivo, y expectativas de ganancias que aún no terminan de incorporar este escenario adverso. Sin embargo, si la Reserva Federal (Fed) tiene éxito y consigue evitar una contracción económica profunda, la oportunidad en activos de riesgo luego de un año de caída a doble dígito luce atractiva”, agregó Max.

Otro de los activos que fue influenciado por el clima internacional fueron los bonos Globales en dólares. Si bien en el último mes y medio registraron una racha positiva, desde Portfolio Personal de Inversiones hicieron hincapié que están ante el “típico rally de fin de año”.

“Se viene la foto de Bienes Personales -muchos inversores rotan su cartera hacia estos títulos porque están exentos del pago del impuesto- y son acompañados por el buen clima en la deuda emergente. Quedan pocos catalizadores de acá al 31 de diciembre, y tras los éxitos de Sergio Massa durante los últimos días, esperamos un poco de calma después de los últimos acontecimientos”, completaron.

Así y todo, no fue suficiente para cerrar el año con ganancias. Al observar el recorrido que transitaron desde enero hasta el momento, ante la volatilidad por el cambio de política monetaria internacionalidad y las crisis propias de la Argentina, los títulos soberanos de deuda terminan 2022 con pérdidas: el Global 2029 en dólares se hundió 22%, seguido por el GD30D (-18,6%), GD46D (-15%), GD35D (-14,9%), GD41D (-10,1%) y GD38D (-8,6%).

Merval y dólar: la carrera contra la inflación

“A pesar de los desafíos de 2022, en términos generales y evaluando los rendimientos de los diferentes activos financieros, el balance resulta positivo. Si hacemos un ranking de los rendimientos year to date (YTD, o lo que ha rendido cada activo financiero desde el inicio del año) de diferentes activos financieros en la Argentina, el líder es el índice bursátil S&P Merval con un 97,70% [en línea con la inflación]”, señaló Gabriel Menace, head of Finace de Cocos Capital.

En la lista, le siguieron las Letras del Tesoro que ajustan por inflación (Lecer), con un rendimiento acumulado del 86%. Luego, las Letras a Descuento (Ledes), con un 80%. Teniendo en cuenta que el dólar financiero se depreció en torno al 65%, el economista remarcó que quienes invirtieron en los activos líderes del ranking obtuvieron rentabilidades positivas en dólares de entre 9% y 20%.

Al analizar qué sucedió con las principales compañías que operan en el S&P Merval, nuevamente las energéticas lideran el ranking. En este caso, también influenció a nivel local el ajuste tarifario. En ese contexto, las ganancias en pesos de YPF superan el 265%, seguida por Transportadora de Gas del Sur (260%), Sociedad Comercial del Plata (233,9%), Transportadora de Gas del Norte (216,5%) y Transener (215,2%).

No obstante, no todas le ganaron a la inflación. De acuerdo con el último informe del Indec, hasta noviembre los precios escalaron un 85,9%. Es decir, las acciones que subieron por debajo de ese valor, salieron perdiendo: los incrementos menos pronunciados del año vinieron de la mano de Mirgor (+26,2%), Cablevisión Holding (+37,6%), Grupo Financiero Galicia (+43,2%) y Ternium (+47,7%).

Este año, el dólar libres subió menos que la inflación archivo - Shutterstock

“Si bien el año que viene la volatilidad será alta, siendo un año marcado por la agenda electoral, creemos que la Argentina sigue teniendo mucho potencial para los inversores y vemos que los años sucesivos pueden ser un muy buen momento para invertir en activos locales”, consideró Menace.

Por último, este año se podría decir que el que apostó al dólar perdió . A pesar de que es el refugio número uno de los argentinos, en los últimos 12 meses subió menos que la inflación, que finalizaría el año en torno al 100%: hasta el momento, el dólar blue avanzó un 57%, el dólar MEP un 65,3% y el contado con liqui, 64,7%. Incluso el tipo de cambio oficial mayorista aumentó más, con un 69,6%.

Sin embargo, ese atraso frente a los precios podría dar una pauta de próximos saltos. El CCL ajustado por fundamentos monetarios (M3 privado, es decir, dinero circulante, desde la asunción de Alberto Fernández) arroja un valor teórico de $390, un 17% por encima de la cotización actual, según PPI. Y en términos reales, se encuentra 14% por arriba del mínimo de esta gestión del Gobierno.

“Entendemos que el principal sostén de esta relativa calma cambiaria sigue siendo el carry trade. Las tasas de interés se mantienen altas en términos nominales y, por ahora, tientan a los inversores a mantener inversiones tradicionales como el plazo fijo, cuyo stock creció 7% en términos reales desde julio. En paralelo, algunas voces del mercado adjudican la estabilidad a que el trade electoral ha entrado en escena. Si bien coincidimos en que la perspectiva de cambio de régimen contribuye con la apreciación real, entendemos que el equilibrio monetario debería estar más arriba”, cerraron.