Dólar hoy: cómo cotiza en el feriado contra las criptomonedas

El dólar blue este lunes 15 de agosto cotiza a $285,00 para la compra y $295,00 para la venta. De esta forma, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 108,48 por ciento.

El mercado cambiario hoy no opera por el feriado por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se suele festejar el 17 de agosto, pero este año se trasladó al lunes por fines turísticos.

El dólar libre la semana pasada presentó una tendencia alcista, con una suba del 1,02 por ciento en relación con el valor que mostraba al inicio de este período: $282,00 para la compra y $292,00 para la venta.

Por su parte, los dólares financieros presentaron una baja el viernes pasado. El MEP o “Bolsa” se ubica en los $280,20 tras sufrir una baja del 2,35 por ciento. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) se negocia hoy a los $285,53 ya que la última jornada perdió 1,15 por ciento.

Por último, el dólar oficial hoy se comercializa en los $141 tras el incremento que experimento la semana pasada. De ese modo, este precio lo posiciona $153,50 debajo del blue. Lo mismo ocurre con el dólar solidario, que se posiciona en los $246,75.

Criptomonedas y dólar

Este lunes la mayoría de las criptomonedas presentan bajas Shutterstock - Shutterstock

Por su parte, el mercado de las criptomonedas, que sí opera a pesar del feriado, presenta una tendencia a la baja. En el fin de semana hubo un ambiente optimista, ya que las principales cripto experimentaron varias subas. Sin embargo, pareciera que esa racha alcista no convenció a los grandes inversores, por lo que no duró mucho tiempo.

El Bitcoin (BTC) abandona los US$ 25.000, valor que alcanzó este domingo 14 de agosto por primera vez en meses. Se trata de un nuevo récord desde el 13 de junio, aunque no se alejó mucho este lunes.

Según CoinMarketCap, a las 9:30 hs. de la Argentina la criptomoneda más conocida del mundo cotizaba en los US$ 24,099.16, con una baja del 1,74 por ciento respecto a la última jornada. En tanto, desciende 0,6 por ciento respecto a los últimos siete días.

En ese sentido, Ethereum (ETH) sufre un golpe más fuerte: retrocede 4,57% respecto a este domingo y se ubica en los US$ 1.896,14. El domingo tocó momentáneamente los US$ 2.000 luego de tres meses tras el anuncio de Vitalik Buterin, creador de la blockchain, sobre “The Merge”. Aseguró que el 15 de septiembre se fusionará la versión 1.0 con la 2.0 de la criptomoneda. Este implica un cambio en la tecnología que produce los activos digitales (la minería de criptomonedas) y cómo se escriben los datos en la blockchain.

A pesar del entusiasmo en el ambiente cripto por estas noticias, los inversores se mantuvieron serenos y evitaron una escalada repentina.

Este lunes también retroceden BNB (-2,96%), Cardano (-4,61%), Solana (-5,43%), Dogecoin (-2,79%) y Polkadot (-5,44%)

Por su parte, las principales stablecoins (tokens que están asociados al valor de una moneda “fiat” o con respaldo gubernamental, como el dólar o el euro) no presentan grandes cambios. Tether (USDT) se mantiene estable y cotiza en los US$ 1. Mientras tanto, el USD Coin cae 0,1% hasta los US$ 0,9999 y el DAI cede hasta los US$ 0.9988.