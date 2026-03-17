Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este martes 17 de marzo
Ayer la divisa oficial cerró a $1415 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1425 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1365,00Venta$1415,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1839,5
Dólar CCL
Venta$1462,08
Dólar MEP
Venta$1422,88
Dólar mayorista
Venta$1398,00
Euro
Compra$1550,00Venta$1650,00
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
De cuánto fue la inflación de febrero
La inflación de febrero fue de 2,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La variación estuvo por encima de lo que esperaban los analistas del mercado y el ministro de Economía, Luis Caputo, quién había anticipado una desaceleración para el mes pasado. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza el organismo estadístico acumuló 5,9% en el primer bimestre de 2026 y registró un alza interanual de 33,1%.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró el lunes a $1365 para la compra y a $1415 para la venta.
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