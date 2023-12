escuchar

Vivimos momentos álgidos y desafiantes, donde la preservación del poder adquisitivo se vuelve una tarea ardua para los inversores. Las tradicionales fortalezas ante la inflación, como los plazos fijos y el dólar, hoy generan incertidumbres de consideración. En primer lugar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha reducido las tasas a niveles que, en términos reales, resultan claramente negativas para los próximos meses. En segundo lugar, las únicas divisas estadounidenses accesible para los inversores (dólar MEP y blue) se mantienen estancadas desde hace más de un mes, mientras los precios continúan escalando a un ritmo pocas veces visto. Ante este complejo escenario, surge el interrogante: ¿Qué debe tener en cuenta un inversor? ¿Cómo realizar una lectura precisa de la situación actual y, aún más crucial, anticiparse a lo que podría suceder? En esta columna, nos proponemos aportar nuestro análisis para ayudar a los inversores a navegar estas aguas turbulentas con prudencia y perspicacia.

Si creés que la inflación le seguirá ganando al dólar: navegando las tasas en pesos

En los últimos dos meses, el dólar blue o paralelo se ha mantenido en una franja fluctuante entre los 900 y 1000 pesos, mientras que los precios aumentan sin techo aparente. Sin embargo, el aspecto más destacado radica en la devaluación del dólar oficial, superando el 100%. Como es habitual, una parte de este aumento se trasladará a los precios, fenómeno conocido en la jerga económica como “pass through”. En este contexto, ningún analista proyecta una inflación por debajo del 20% mensual para los próximos tres meses, y algunos sugieren incluso que podría alcanzar el 100% para el primer trimestre del 2024. Si tu perspectiva es que el dólar continuará “planchado”, entonces surge la necesidad de colocarse en pesos a una tasa que al menos iguale la inflación proyectada. Sin embargo, aquí es donde comienzan los problemas, como veremos a continuación: Plazos Fijos Tradicionales: Después de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujera la tasa de interés de los plazos fijos en pesos del 133% al 110%, equivalente a poco más del 9% mensual, las perspectivas para este instrumento se ven comprometidas. Frente a la inflación proyectada, las colocaciones en plazos fijos podrían perder al menos un -11% mensual en términos de poder adquisitivo, o más de un -33% para un plazo fijo a 90 días. Billeteras Virtuales: Si bien han ganado popularidad entre los inversores en los últimos meses, han experimentado un recorte en su rentabilidad, ahora en niveles de un 90% anual promedio, es decir, un 7,5% mensual. En este caso, el rendimiento real podría ser negativo en al menos un -12,50% mensual, o casi un -40% en un período de 90 días. Letras del Tesoro a Descuento (LEDES): A pesar de las expectativas, la reciente licitación de este instrumento no cumplió con las proyecciones de tasas mensuales alrededor del 15%. La lluvia de oferta en pesos por parte de los bancos redujo el rendimiento real a un 8,66%, similar al plazo fijo tradicional estudiado anteriormente. Plazos Fijos Ajustados por UVA: Estos plazos fijos, que ajustan sus intereses según la inflación, se perfilan como la opción más sólida entre las estudiadas. Sin embargo, no todo es sencillo: el mínimo de colocación es de 90 días, un plazo que muchos inversores consideran demasiado largo. Además, algunos bancos imponen limitaciones y obstáculos para la constitución de estos plazos fijos, como límites de colocación o la necesidad de realizar la operación de forma presencial en la sucursal. A pesar de los desafíos, esta opción sigue siendo la más favorable entre las estudiadas, especialmente para aquellos inversores que prefieren no aventurarse fuera de su zona de confort y explorar otros instrumentos como las acciones bursátiles, que, aunque potencialmente beneficiosas, requieren ciertos conocimientos previos.

Si creés que el dólar le ganará a la inflación: estrategias para navegar la volatilidad cambiaria

Con la rica historia económica de Argentina en mente, sabemos que las “siestas” del dólar en relación al peso suelen ser efímeras. A esto se suma el hecho de que, a pesar de mantenerse relativamente estable en los últimos meses (especialmente en el caso del dólar blue), hemos experimentado una inflación en dólares que pocas veces hemos visto. Esto implica un encarecimiento notable de nuestros bienes y servicios en términos internacionales. Las probabilidades de que la divisa estadounidense despierte con una fuerte y violenta suba en el próximo trimestre son considerables, especialmente durante meses que suelen ser “calientes” para el dólar. En tan solo 60 días, hemos pasado de estar “baratos” a los ojos del turismo extranjero a ser considerados “caros”, una transformación que rara vez se ha observado. Para aquellos que creen que el dólar está subvaluado en estos niveles, optar por un enfoque de buy and hold (en español, comprar y esperar) con el Dólar MEP o con el blue se presenta como una alternativa coherente. Se reconoce que, a pesar de las volatilidades a corto plazo, a largo plazo el dólar ha demostrado ser un sólido hedge (cobertura) contra la inflación en Argentina.

Conclusión

Hemos trazado un análisis de los eventos financieros relevantes para el pequeño ahorrista, proporcionando una visión analítica de lo sucedido hasta ahora. Sin embargo, lo que más interesa al lector no es el pasado, sino el futuro. Dada la imposibilidad de prever el desenlace entre la inflación y el dólar en los primeros tres meses del año, reconocemos la importancia de esta incertidumbre para los inversores, que en muchos casos arriesgan sus ahorros de toda la vida. En este contexto, abogamos por la prudencia y desaconsejamos decisiones radicales del tipo “todo o nada”. La diversificación se presenta como la estrategia más sensata. Creemos que las mejores opciones radican en considerar una combinación de dólar MEP o blue (ahora que se ha confirmado su legalidad) junto con plazos fijos ajustados por UVA. Siendo conscientes de que la respuesta definitiva al dilema entre la divisa americana y la inflación escapa a nuestra capacidad predictiva, proponemos jugar con porcentajes. Un esquema de 60/40 o 70/30 podría proporcionar una cobertura razonable en ambos escenarios. Continuaremos analizando juntos los cambiantes y desafiantes acontecimientos de un verano que, más allá de la temperatura climática, todo parece indicar que será muy caliente para la economía también. Mantenete atento a nuevas actualizaciones mientras exploramos juntos los desafíos que el futuro financiero nos depara.

