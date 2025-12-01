Dólar y deuda: el Banco Central pagó US$1012,5 millones por un Bopreal, pero sus reservas subieron

El Banco Central (BCRA) canceló hoy la primera cuota de las tres trimestrales de la amortización prevista por US$3000 millones del Bopreal (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre 2026).

Es una de las cuatro series que emitió para cancelar desde 2024 la deuda que esa entidad había asumido con importadores a los que la administración de Alberto Fernández les había autorizado las compras al exterior por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), pero sin permitirles luego acceder al mercado oficial para comprar los dólares con que pagarlas.

Hoy, la entidad pagó US$1012,50 millones (US$990 en concepto de capital y US$22,5 millones en concepto de intereses), aunque la cancelación no hizo mella en sus reservas brutas, que en la jornada treparon en US$1462 millones para terminar el día en US$ 41.776 millones.

Esto ocurrió luego de que el viernes las reservas se hubieran hundido en US$1639 millones por los movimientos típicos de cierre de mes relacionados con las exigencias de encajes.

Desde la entidad explicaron a LA NACION que eso se debe a que sólo US$64 millones (6,47% del total) fueron transferidos en la jornada al exterior por el pago del Bopreal. “El resto quedó en cuentas locales, lo que alimenta las reservas por vía de los encajes”, explicaron.

La deuda con importadores por SIRA's impagas

También se supo que la cancelación del tercio del capital no llegó a los US$1000 millones previstos porque algún tenedor del bono evidentemente haría usado el equivalente a los US$10 millones restantes para cancelar con ese papel el pago de impuestos.

La deuda asumida por el BCRA con importadores mediante este tipo de bonos, que totalizan US$10.845 millones, es uno de los factores que lleva a los analistas a plantear la necesidad de que el Gobierno encare más temprano que tarde un programa de compra de reservas, como le vienen reclamando incluso los organismos financieros internacionales y está estipulado en el propio acuerdo suscripto con el FMI.

De hecho, las dos siguientes cuotas de amortización del Bopreal 2026 -también por US$1000 millones cada una más intereses- vencen a fin de febrero y de mayo del año que viene. Es una temporada que, precisamente, arranca con el compromiso por US$4200 millones que se debe atender con bonistas el 9 de enero, es decir, en apenas 40 días.

Mientras tanto las compras de divisas por parte del Gobierno, que ahora admite la necesidad de fortalecer esa tenencia, “ni siquiera alcanzaron los US$200 millones en noviembre”, observaron desde LCG. Para los analistas de esta consultora “la parsimoniosa dinámica de las reservas puede resultar un factor importante en el piso al descenso del riesgo país, como había ocurrido post acuerdo con el FMI en abril”. El indicador desde hace más de diez días está lateralizando en torno a los 650 puntos básicos.

Riesgo país: lateralizando otra vez Compumar

Esta situación es la que hace que el mercado ya descuente que la meta de reservas pactada con el FMI no se cumplirá, con las tenencias netas ubicadas en terreno negativo, lo que obligará al Gobierno a pedir una nueva disculpa (waiver) en la revisión de los números de diciembre.

En paralelo el Ministerio de Economía sigue analizando las alternativas para atender el pago de deuda enero que, a la vista de los inversores, constituye el primer test relevante de 2026. De allí que la forma en que se resuelva marcaría el futuro del apetito por el riesgo soberano argentino y, de ese modo, también la posibilidad de que el mercado global (al que ya han accedido numerosas empresas y hasta emisores subsoberanos) se reabra también para el Tesoro Nacional, como aspira el Gobierno.