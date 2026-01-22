El BCRA aflojó el cepo cambiario a empresas que refinancien su deuda, aunque con condiciones

El Banco Central (BCRA) avanzó con una flexibilización puntual del cepo cambiario para empresas, en un movimiento que busca acompañar el fuerte regreso del financiamiento corporativo en dólares, sin generar presión adicional sobre el tipo de cambio. La medida fue definida en la reunión de directorio de este jueves y quedó formalizada a través de la Comunicación A 8390, que introduce cambios específicos en el régimen de acceso al mercado oficial de cambios.

La norma habilita a las compañías a acceder al dólar mayorista para precancelar deudas en moneda extranjera tomadas en el mercado local -tanto obligaciones negociables como préstamos bancarios-, siempre que la operación esté asociada, de manera simultánea, a la obtención de una nueva financiación con una vida promedio más larga. El objetivo es facilitar el roll over de pasivos, mejorar el perfil de vencimientos y reducir el costo financiero, sin habilitar una salida neta de divisas.

Hasta ahora, las empresas solo podían acceder al mercado oficial para cancelar deuda en el momento del vencimiento. La precancelación anticipada requería una autorización específica del Banco Central, lo que en la práctica operaba como una restricción relevante. Con la nueva comunicación, ese límite se relaja, aunque bajo condiciones estrictas: el nuevo endeudamiento debe extender plazos y no puede concentrar mayores pagos de capital en el corto plazo respecto de la deuda que se cancela.

(251215) -- BUENOS AIRES, 15 diciembre, 2025 (Xinhua) -- El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, habla durante una conferencia de prensa, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 15 de diciembre de 2025. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (vf) [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Desde el punto de vista cambiario, el BCRA remarca que la operatoria es neutra. Si bien la empresa accede al MULC para comprar los dólares necesarios para cancelar la obligación original, esa demanda se compensa con la liquidación de los fondos provenientes de la nueva colocación o del nuevo crédito. De ese modo, el esquema no implica un mayor drenaje de reservas ni una presión adicional sobre el tipo de cambio.

La decisión se da en un contexto de fuerte dinamismo del financiamiento privado en moneda dura. Entre noviembre y el 16 de enero, las empresas argentinas emitieron obligaciones negociables en dólares por casi US$7000 millones, a lo que se sumaron colocaciones provinciales que elevan el monto a más de US$8300 millones. El volumen confirma un marcado retorno del crédito corporativo, tanto en el mercado local como en el exterior. En ese contexto, el BCRA lleva comprados más de US$900 millones en lo que va de enero, entre operaciones en el MLC y adquisiciones en bloque por fuera del mercado.

Un caso representativo fue el de YPF, que este jueves cerró una ampliación de su bono internacional con vencimiento en 2034 por US$550 millones, a una tasa de 8,1% anual, la más baja que consiguió la compañía en mercados externos en los últimos nueve años. La operación, que despertó una demanda muy superior al monto adjudicado, permitió extender plazos, reducir el costo financiero y cancelar de manera anticipada un préstamo previo, una estrategia que ahora queda explícitamente contemplada por la nueva normativa del Central.

Además, la autoridad monetaria estima que una porción relevante del financiamiento externo ya concretado todavía no se volcó al mercado local. Se trata de unos US$3600 millones correspondientes a emisiones en dólares que deberían ingresar en las próximas semanas, un flujo que refuerza la expectativa de mayor oferta cambiaria y explica el margen del BCRA para avanzar con ajustes regulatorios sin alterar el equilibrio del mercado.