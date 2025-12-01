Dólar: diciembre empieza con calma en el mercado y la mira puesta en las reservas y los vencimientos de enero

Diciembre arranca con el mercado cambiario en calma. La primera quincena de diciembre suele caracterizarse históricamente por tener una mayor demanda de pesos por el pago de aguinaldos y la llegada de las fiestas de fin de año, factor a los que este año se suma una oferta de dólares por las colocaciones de deuda corporativa y una esperada liquidación de divisas del agro por la cosecha de trigo.

Esta combinación de elementos, según algunos analistas locales, podría permitir que las cotizaciones tiendan a la baja en las próximas semanas.

En la primera rueda de la semana, el dólar oficial minorista cotiza estable a $1475 en las pizarras del Banco Nación. Al observar la dinámica en el resto de las entidades financieras del país, el precio promedio del mercado es de $1475,15, según el relevamiento diario que hace el Banco Central (BCRA).

En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial cotiza a $1449,36, equivalente a una caída de apenas $0,71 frente al cierre anterior (-0,05%). Actualmente, las bandas cambiarias prevén para esta cotización un piso en $925,53 y un techo que alcanza los $1511,48.

“El dólar siguió tensionado la semana pasada por el bajo nivel de liquidación de los exportadores, pero sobre todo por el fuerte desarme de activos de cobertura del Tesoro y el BCRA, que ya llegó a US$7000 millones, si incluimos los US$1000 millones que redujo el viernes el BCRA en dólar futuro. Pero desde hoy, ese efecto debería dejar de presionar. Además, entran los dólares del trigo y seguirá teniendo preponderancia el flujo financiero”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

El dólar blue es la cotización más barata del mercado de cambios Camila Godoy

Los tipos de cambio financieros tienden a la baja. El dólar MEP aparece en pantallas a $1470,42, equivalente a una baja de $6 frente al cierre anterior (-0,4%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) se negocia a $1497,54, un retroceso de $21,20 frente al viernes (-1,4%).

Por fuera de las pantallas del mercado, el dólar blue se vende a $1445 en las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña, unos $10 más frente al cierre anterior (+0,7%). Sin embargo, sigue siendo la cotización más barata del mercado de cambios, incluso más que el mayorista.

Para Ignacio Morales, chief investments officer de Wise Capital, en el corto plazo hay algunos elementos que podrían contribuir a que haya una presión bajista en el mercado de cambios. Entre los factores, mencionó la estacional demanda de pesos en diciembre por aguinaldos y gastos de fin de año, el inicio del ingreso de divisas de la cosecha de trigo y un mejor clima financiero tras las elecciones legislativas.

“Del otro lado, la mayor demanda de dólares por vacaciones, la escasa acumulación de reservas y la falta de flexibilidad del Gobierno para realizar ajustes finos en el tipo de cambio podrían incentivar la búsqueda de cobertura y sostener las presiones alcistas", completó.

Las acciones arrancan la semana al alza EITAN ABRAMOVICH - AFP

Bonos y acciones

Las acciones argentinas se tiñen de verde en el comienzo de mes, luego de que la semana pasada el mercado registrara poco movimiento por el feriado local y por los dos que hubo en Estados Unidos. Este lunes, el S&P Merval avanza 0,7% y cotiza en 3.048.155 unidades, equivalentes a US$2041 (+2,1%) al ajustar por el dólar CCL.

En el panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, se destacan Aluar (+2,6%), Transportadora de Gas del Sur (+2,3%), Transener (+2,2%) y Grupo Financiero Galicia (+1,9%).

“El principal driver del Merval en estos días va a ser el mercado internacional. Si se mantiene el clima positivo de las últimas ruedas, es posible que el índice vuelva a evolucionar por su propia cuenta e, incluso, recupere el nivel post elecciones de medio término", analizaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En cambio, los bonos operan en terreno negativo, a lo largo de toda la curva de vencimientos. Los Bonares retroceden 0,56% (AL29D) y los Globales caen hasta 0,64% (GD41D). El riesgo país se ubica en 641 puntos básicos.

Información Exclusiva La Economía Real Y El Impacto En Los Argentinos

“El mercado sigue a la espera de novedades de si el Gobierno obtendrá algún préstamo o fondos para afrontar el próximo vencimiento de deuda soberana por US$4200 millones en enero. Eso debería anunciarse en los próximos días y tendría que seguir el buen humor en los mercados”, sumó Marull.