Diciembre recargado: cuánto subirán los colectivos en la provincia y qué otros aumentos se esperan

El último mes del año arranca con nuevos aumentos en distintos servicios, y la suba más pronunciada será la de los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires, con un incremento cercano al 15%. El resto de los ajustes se ubicará, en su mayoría, levemente por encima de lo que se espera sea la inflación de diciembre, estimada en más del 2%.

Según informaron fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense, desde este lunes 1° las tarifas de los colectivos que operan en el conurbano (líneas del número 200 en adelante) tendrán un aumento excepcional del 10%, al que se suma la suba constante del 2% más el índice de precios al consumidor (IPC) —en octubre fue del 2,3%—, lo que arroja un alza del 14,78%.

Con este ajuste, la tarifa mínima entre 0 y 3 kilómetros pasará de $573,09 a $658,44; entre 3 y 6 km, de $638,42 a $733,50; entre 6 y 12 km, de $687,60 a $790; entre 12 y 27 km, de $736,83 a $846,57, y para más de 27 km, de $785,72 a $902,73.

Quienes paguen con una tarjeta SUBE sin nominalizar abonarán valores más altos, que irán de $1046,92 a $1435,34 según el tramo. En cambio, los beneficiarios del Atributo Social pagarán entre $296,30 y $406,23.

En los servicios interurbanos de media distancia, el boleto mínimo subirá de $753,99 a $866,28 con SUBE registrada; si la tarjeta no está registrada el costo será de $1377,39. Además, el valor por kilómetro se fijará en $33,46 (SUBE registrada) y $53,20 (sin registrar), mientras que la tarifa base en terminal iniciará en $219,05 o $348,29 en caso de la SUBE sin registrar.

Si la tarjeta SUBE no está registrada se paga un importe mayor por el viaje JUAN MABROMATA - AFP

En la ciudad de Buenos Aires regirá el incremento habitual del 2% más IPC, que arroja un 4,3%. La tarifa mínima de colectivos pasará de $568,82 a $593,52; el subte, de $1157 a $1206; y los peajes para autos en hora pico subirán de $4710,13 a $4912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y de $1958,18 a $2042,38 en la Illia.

Hace dos semanas el gobierno nacional aplicó un aumento del 9,7% en los colectivos del AMBA bajo jurisdicción nacional. Así, el boleto mínimo pasó a costar $494,83, o bien $786,78 si la SUBE no está registrada.

En cuanto a la luz y el gas, la Secretaría de Energía publicará mañana en el Boletín Oficial los aumentos de diciembre, aunque, según adelantaron, se ubicarán por debajo del 3%. En noviembre, ambos servicios habían tenido un ajuste del 3,8% tras varios meses de incrementos por debajo del 2%.

La luz y el gas aumentarán en diciembre cerca de un 3%

Aysa, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, informó que sus usuarios tendrán el ajuste habitual del 1%, por lo que la factura media mensual sin impuestos pasará de $24.623 a $24.870.

Salud y educación

En el caso de las prepagas, las distintas compañías comunicaron subas de entre 2,1% (OSDE) y 2,85% (Omint), según lo informado en la web del Ministerio de Salud.

En educación, las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en la ciudad de Buenos Aires aumentarán 2,8% por la suba salarial docente. En la provincia, al no haberse otorgado un incremento salarial en diciembre, las cuotas quedarán sin cambios.

Por último, los inquilinos que deban afrontar el ajuste trimestral por IPC verán un incremento del 6,43%. Así, un alquiler de $600.000 pasará a $638.580. Si el ajuste se realiza por el Índice para Contratos de Locación (ICL) será del 6,01%. En cambio, quienes tengan contratos regidos por el índice Casa Propia —vigente entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023— afrontarán su cuarto aumento, con una actualización del 21,69%. En ese caso, un alquiler que en 2023 comenzó en $200.000 se ubicará ahora en $915.316.

Proyección de inflación

Aunque el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba para diciembre una inflación del 2%, distintas consultoras ahora la ubican por encima de ese nivel, tras el dato oficial de octubre (2,3%) y las estimaciones para noviembre (entre 2,3% y 2,5%).

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, señaló que la suba de la carne explicó buena parte de la aceleración inflacionaria de noviembre y también impactará en diciembre. El dato final dependerá, en gran medida, de la evolución de ese rubro. “En la última semana de noviembre su precio se calmó, pero habrá que seguirlo de cerca. Si se modera, diciembre podría ser ligeramente menor al 2,4%”, dijo.

Por su parte, Florencia Iragui, economista de LCG, estima un IPC del 2,5% para diciembre. “El último mes del año suele mostrar mayor presión inflacionaria por la estacionalidad del aguinaldo y el consumo propio de las fiestas”, explicó.