Dólar hoy: sube el "bolsa" y el oficial espera la liquidación del agro

Cerca de las 11.30 de la mañana, operadores del mercado oficial señalaban que la rueda de hoy todavía muestra un bajo volumen de negocios, pero que se espera que, con el correr de las horas, aparezca un mayor ingreso de privados Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 13:06

El dólar "bolsa" subía hasta un 2% y el oficial mayorista avanzaba ocho centavos, hasta los $77,04 mientras se espera mayor oferta en la plaza regulada por liquidación de divisas de exportadores.

El MEP se vendía a $140,52 y avanzaba 1,7%. El contado con liquidación (CCL), a $148,48 y crecía 1,9%. Por el momento, estos son los tipos de cambio en los que hoy se notan variaciones, ya que el dólar informal o blue, otro por fuera de las restricciones oficiales, se mantenía estable en $150, el récord que tocó el viernes pasado.

Cerca de las 11.30 de la mañana, operadores del mercado oficial señalaban que la rueda de hoy todavía muestra un bajo volumen de negocios, pero que se espera que, con el correr de las horas, aparezca un mayor ingreso de privados.

Banco Nación, que suele tener una de las cotizaciones más bajas del mercado, ofrecía el billete estadounidense a $81,50 Fuente: Archivo

Banco Nación, que suele tener una de las cotizaciones más bajas del mercado, ofrecía el billete estadounidense a $81,50, el mismo valor que el viernes pasado. El precio final del dólar "ahorro", con el 30% de impuesto PAIS y el 35% de retención, era de $134,48.

La semana pasada, el Gobierno anunció una baja temporal de la alícuota de retenciones a las exportaciones de soja, que se reducirán del 33% actual al 30% y subirán progresivamente hasta volver a su nivel anterior en enero. También hubo medidas en el mismo sentido para otros productos del agro, como el aceite y el biodiesel.

El objetivo es poder captar las divisas que genera el sector. Sin embargo, el campo advirtió que no es suficiente. "Acá lo que no hay es confianza, hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos", dijo Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el día después del anuncio.

Acciones mixtas y riesgo país estable

Mientras tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban tendencias mixtas. Globant (4,6%) y Tenaris (2,6%) eran las que más subían. Banco Macro (1,4%) e IRSA Propiedades Comerciales (1,3%), las que más bajaban.

El riesgo país mostraba una baja marginal del 0,2% hasta los 1347 puntos básicos. Los bonos operaban con tendencias mixtas: subas de hasta 1,1% y bajas de hasta 0,9%.

El riesgo país mostraba una baja marginal del 0,2% hasta los 1347 puntos básicos Crédito: Shutterstock

Es un día positivo a nivel global. Las principales bolsas de Europa operaban hoy con mayoría de ganancias. Londres subía 0,68%; París, 0,77%; Frankfurt, 0,67%; Madrid, 1,02% y Milán, 0,58%.

Por otro lado, las bolsas asiáticas cerraron con signo positivo. Tokio subió 1,23%; Hong Kong, 1,32% y Seúl, 1,29%.

Con información de Télam

Conforme a los criterios de Más información