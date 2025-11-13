LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 13 de noviembre

Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1440 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1433,92 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy
A cuánto está el dólar hoySTRINGER - AFP

Cotización del dólar de hoy

¿A qué hora abre el dólar?

A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer

  • Mayorista: $1405,00
  • Oficial: $1433,92
  • Blue: $1440,00
  • Tarjeta: $1864,10
  • MEP: $1450,52
  • CCL: $1475,67
Más leídas
  1. Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana
    1

    Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana

  2. Alertan sobre el “efecto cuna” y temen que se repitan los resultados “catastróficos” de hace dos años
    2

    Pruebas Aprender. Alertan sobre el “efecto cuna” y temen que se repitan los resultados “catastróficos” de hace dos años

  3. De Narváez acelera para quedarse con Carrefour
    3

    De Narváez acelera para quedarse con Carrefour y vende Ta-Ta en Uruguay

  4. Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso y la necesidad de generar consensos
    4

    Luis Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso: “Hay que hacer una profunda autocrítica”

Cargando banners ...