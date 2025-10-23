LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre

La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1550 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1520,90 para la misma operación en el Banco Nación

¿De cuánto fue la inflación de septiembre?

En la previa electoral, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de septiembre traspasó el techo simbólico del 2% luego de cinco meses, y se ubicó en 2,1%.Se trata del índice más alto desde abril, cuando llegó a 2,8%. La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó el Indec.

Dólar hoy: a cuánto cerró el oficial ayer

  • Compra: $1468,43.
  • Venta: $1520,90.
