LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 28 de agosto

Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1365 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1370,79 para la misma operación

A cuánto cotiza el dólar hoy
A cuánto cotiza el dólar hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿De cuánto fue la inflación de julio?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.

La inflación de julio fue del 1,9%
La inflación de julio fue del 1,9%

A cuánto cotizó el dólar oficial ayer

La divisa minorista cerró ayer, miércoles 27 de agosto, a $1329,01 para la compra y a $1370,79 para la venta.

Por Iñaki Zubiaur
Más leídas
  1. Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
    1

    Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas

  2. Carlos Alcaraz: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
    2

    Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público

  3. Todos lo saben, nadie los para: Messi-Alba-Messi y otro golazo (y una calesita del 10 en el área)
    3

    Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista

  4. Cristina Kirchner apareció en la campaña bonaerense por audio, en un acto que encabezó Kicillof
    4

    Cristina Kirchner apareció en la campaña por audio, en un acto junto a Kicillof en el que cargaron contra Milei

Cargando banners ...