Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 28 de agosto
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1365 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1370,79 para la misma operación
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿De cuánto fue la inflación de julio?
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.
A cuánto cotizó el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 27 de agosto, a $1329,01 para la compra y a $1370,79 para la venta.
