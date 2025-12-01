LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 1° de diciembre

El viernes pasado la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1435 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1487,59 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 1° de diciembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 1° de diciembre?Freepik

Cotización del dólar de hoy

¿A qué hora abre el dólar?

A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.

A cuánto cerró cada tipo de dólar el viernes pasado

Esta fue la cotización de cada una de las divisas el viernes 28 de noviembre, que fue el último día hábil del mercado cambiario:

  • Mayorista: $1450
  • Oficial: $1487,59
  • Blue: $1435
  • Tarjeta: $1933,87
  • MEP: $1496,89
  • CCL: $1531,04

De cuánto fue la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.

¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?

La divisa minorista cerró el viernes 28 de noviembre, el último día hábil, a $1436,14 para la compra y a $1487,59 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1475 para la venta.

Por Agustina Parise
