Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 26 de enero
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1485 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en los $1455 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1405,00Venta$1455,00
Dólar blue
Compra$1465,00Venta$1485,00
Dólar tarjeta
Venta$1891,5
Dólar CCL
Venta$1488,54
Dólar MEP
Venta$1466,56
Dólar mayorista
Venta$1427,50
Euro
Compra$1635,00Venta$1735,00
Qué bonos comprar con dólar MEP
Para adquirir esta cotización de la divisa estadounidense, primero es necesario obtener bonos en el mercado de capitales que luego se puedan vender en dólares. Se puede operar al dólar MEP con cualquier bono que cotice tanto en pesos como en dólares. Los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar el viernes pasado
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el viernes 23 de enero, que fue el último día hábil del mercado cambiario:
- Mayorista: $1427,50
- Oficial: $1455
- Blue: $1485
- Tarjeta: $1891,50
- MEP: $1466,56
- CCL: $1488,54
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró este viernes 23 de enero, el último día hábil, a $1405 para la compra y a $1455 para la venta.
