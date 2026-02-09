Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero
El viernes, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1435 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1450 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1400,00Venta$1450,00
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1885,0
Dólar CCL
Venta$1504,88
Dólar MEP
Venta$1460,80
Dólar mayorista
Venta$1446,00
Euro
Compra$1630,00Venta$1730,00
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró el viernes pasado, última jornada cambiaria, a $1400 para la compra y a $1450 para la venta.
