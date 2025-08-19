Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1335 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1314,24 para la misma operación
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA) difunde el valor del dólar oficial (tanto minorista como mayorista). En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1293
- Oficial: $1314,24
- Blue: $1335
- Tarjeta: $1708,51
- MEP: $1299,69
- CCL: $1303,70
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿De cuánto fue la inflación de julio?
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró este lunes a $1271,87 para la compra y $1314,24 para la venta. En el Banco Nación figuró a $1315 para la venta.
Más notas de Dólar blue
- 1
Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
- 2
Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
- 3
Retiran otros $3,8 billones del mercado para quitarle presión al dólar
- 4
Imágenes estremecedoras: escapes que lanzan fuego y 23 disparos al aire en el velorio tumbero en La Matanza