Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 27 de enero
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal operó a $1490 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1460 para la misma operación
Compra$1410,00Venta$1460,00
Compra$1470,00Venta$1490,00
Venta$1898,0
Venta$1511,28
Venta$1465,63
Venta$1439,00
Compra$1655,00Venta$1755,00
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
La divisa minorista cerró este lunes 26 de enero a $1410 para la compra y a $1460 para la venta.