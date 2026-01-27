LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 27 de enero

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal operó a $1490 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1460 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, martes 27 de enero? (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)
¿A cuánto está el dólar hoy, martes 27 de enero? (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)Jacquelyn Martin - AP

Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer

  • Mayorista: $1439
  • Oficial: $1460
  • Blue: $1490
  • Tarjeta: $1898
  • MEP: $1465,63
  • CCL: $1511,28

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este lunes 26 de enero a $1410 para la compra y a $1460 para la venta.

