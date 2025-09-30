Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 30 de septiembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1430 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1378,76 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1323,75Venta$1378,76
Dólar blue
Compra$1410,00Venta$1430,00
Dólar tarjeta
Venta$1792,39
Dólar CCL
Venta$1493,64
Dólar MEP
Venta$1454,89
Dólar mayorista
Venta$1360,00
Euro
Compra$1540,00Venta$1640,00
Quiénes no podrán operar con dólares financieros
El viernes pasado el Banco Central anunció que aquellas personas que compren el dólar oficial no podrán operar dólares financieros (dólar MEP y CCL) por 90 días. “No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes”, señala el comunicado del BCRA.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1360
- Oficial: $1378,76
- Blue: $1430
- Tarjeta: $1792,39
- MEP: $1454,89
- CCL: $1493,64
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%, unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado.
Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, solo unos días antes de que se celebren las legislativas nacionales.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, lunes 29 de septiembre, a $1323,75 para la compra y a $1378,76 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1380 para la venta.
