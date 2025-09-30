Milei dijo que la actividad económica “se desaceleró fuertemente”, defendió a Espert y habló del swap con EE.UU.

El presidente Javier Milei se refirió este martes a distintos temas que complican su gestión en la previa de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Por un lado, el mandatario dijo que la caída en el Índice de Confianza en su gobierno se dio porque hubo una “fuerte desaceleración” de la economía, que se la adjudicó a los movimientos del Congreso y de la oposición, sobre todo del kirchnerismo, a los que tildó como un “grupo de forajidos que quieren romper todo”.

En tanto, también salió a defender a José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y titular de la Comisión de Presupuesto en Diputados, apuntado en estas últimas horas por supuestos vínculos con Fred Machado, un hombre acusado por narcotráfico y con un pedido de extradición activo de parte de Estados Unidos.

El lunes, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) publicó el Índice de Confianza en el Gobierno, que cayó 8,2%. “Se desaceleró fuertemente la actividad económica”, dijo Milei para justificar ese indicador. También apuntó contra la oposición legislativa por este tema, pero le restó importancia a los últimos escándalos de corrupción que sacudieron a su administración.

“La economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año, la inflación estaba a la baja... Esto daba un contexto electoral positivo. Bueno, del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo. Lo que ves es un esquema destructivo desde el Congreso de la Nación, con vocación destructiva. La consecuencia de esto es que aumentó el riesgo país y, cuando aumenta, se te dispara la tasa de interés y se te frena la actividad económica. Entonces, ahora te encontrás con que no tenés demanda, que el flujo de negocios está más lenta y es la consecuencia de un grupo de forajidos que quieren romper todo. No es gratis. La vocación destructiva del kirchnerismo no es gratis”, sostuvo.

De momento, volvió a decir que no existió corrupción en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y desligó a su hermana de cualquier acto de este tipo. “¿Mi hermana es una persona que se caracteriza por hablar mucho? ¿Por qué cambiaría su forma de ser?“, deslizó, para justificar el silencio de la secretaria general ante las acusaciones que surgieron de unos audios grabados ilegalmente al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, y acotó: ”La denuncia de las coimas es ridícula. Cuando llegamos, la Andis estaba bajo la órbita de la Secretaría General y lo primero que hizo mi hermana fue sacársela de encima y la mandó a Capital Humano".

Otra vez, Milei dijo que el exfuncionario -que era su amigo- no le había contado sobre la supuesta intermediación y sobreprecios que ocurrían en esa dependencia del Estado, y que todo fue un “chimento de peluquería”. “Hablábamos de ópera y demás, y también de combatir el antisemitismo”, refirió sobre sus charlas con Spagnuolo y denunció que se montó una “red de espionaje paralelo al Poder Ejecutivo” para grabar conversaciones de funcionarios, algo que la Justicia todavía no pudo determinar. A los primos Menem, Martín y Lule, también los respaldó.

El caso Espert

Bajo la misma postura se mostró sobre Espert, que en las últimas horas apareció en una investigación periodística publicada por El Diario AR y Perfil, y también en una denuncia de Juan Grabois, vinculado al narco Fred Machado. Señalan tanto los informes periodísticos como la presentación del dirigente social kirchnerista que en la causa que Machado tiene abierta en la Justicia de Estados Unidos hay un papel en el que Espert figura como depositario de US$200.000 de parte del condenado por narcotráfico.

Desde 2019, el diputado libertario es señalado por tener una relación estrecha con Machado. Incluso, Espert reconoció que le prestaba el avión y una camioneta blindada durante su entonces campaña presidencial. Machado tiene una condena en la Argentina por narcotráfico y es investigado por Estados Unidos, que hizo un pedido de extradición que debe resolver la Corte Suprema de acá.

Después de que el diputado nacional le adjudicara esta movida a una “campaña sucia” del kirchnerismo, Milei hizo lo propio. “Esto es otra operación más, la misma de 2019″, sostuvo el Presidente y añadió: “Pasaron seis años. Se lo ensució en 2019, de nuevo en 2021; es recurrente”.

Asimismo, tildó como “todo falso” el contenido de la denuncia contra el candidato que eligió para la provincia de Buenos Aires, y también calificó estas acusaciones como “chimento de peluquería” y “operaciones para ensuciar”.

“Lo que sorprende es que aparece ahora en este contexto. Es parte de la franquicia del socialismo siglo XXI. Los tipos trabajan y construyen sobre esto hace 35 años. La franquicia local, que es el kirchnerismo, se ve amenazada y recurre a este tipo de acciones. Mi esperanza es que las personas vayan identificando este modus operandi y se den cuenta de que son una banda de forajidos”, insistió.

Incidentes en Tierra del Fuego

Asimismo, el Presidente se refirió a los incidentes del lunes por la tarde, cuando desembarcó en Tierra del Fuego en medio de la campaña nacional y fue recibido con una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otra movilización que impidió una caminata que tenía planeada en Ushuaia.

Una vez más, el mandatario le echó la culpa al kirchnerismo, dijo que ese partido ejerce “violencia física” y la diferenció de los ataques por redes que mandan tanto él como la tropa libertaria. Además, planteó que hay un intento de instalar que la gente lo “odia” y que no puede hacer recorridas en territorio.

“Ayer viajamos a Tierra del Fuego, teníamos programadas algunas actividades, las hicimos: la visita a Newsan, una experiencia muy hermosa, y una visita con los guardaparques, con los que estuvimos reunidos, vinieron al hotel. Y después la idea era hacer una caminata y nos topamos con los violentos de siempre, que en otra muestra de intolerancia por parte de facciones del kirchnerismo llamaron a hacer un escrache y además a tener consignas violentas", dijo en A24 el Presidente.

Entonces, señaló que lo que pasó en el sur fue lo mismo que en Lomas de Zamora o en Moreno, para el cierre de la campaña bonaerense. “Es una dinámica que ellos están implementando. Lo que ellos quieren instalar es que yo no puedo hacer bajadas a territorio porque la gente me odia. La realidad es se termina descubriendo que es un escrache organizado por gente vinculada al kirchnerismo. Además utilizan recursos públicos, bloquean la seguridad; están mostrando la peor cara. Sirve para que la gente tenga conciencia. Ellos que están acusando a todo el mundo de fascistas y los verdaderos fascistas son ellos, los que no permiten que se expresen otras ideas", remarcó.

La tensión con el Presidente se mantuvo durante toda la jornada del lunes, cuando arribó a Ushuaia junto a su hermana. Por un lado, una protesta de la UOM rechazó la visita a la empresa de electrodomésticos Newsan. Por otro, grupos opositores impidieron que culminara su caminara por el centro.

“Yo salgo a la calle y nunca tengo problemas, siempre puede haber alguien que se queje. Cuando vos tenés una tarea como ejercer el Poder Ejecutivo, inexorablemente cunado tomás decisiones a algunos les va a caer mejor y a otros peor, es parte de la vida democrática y se resuelve vía las urnas, no con la violencia”, marcó Milei y refirió que el kirchnerismo “tiene como hábito destrozar si no está en el poder”.

“Violencia es querer bloquear actos, agredir gente, eso es violencia. En las redes con un tuit nadie te lastima. Si no sabés como funcionan las redes, no te metas. Tienen determinadas lógicas y cada red social que uses, una dinámica distinta. Tenés que convivir con eso. Violencia es cuando alguien se mete con tu vida, con tu libertad, con tu propiedad. Agresiones físicas de gente de nuestro lado no hay. La violencia física, que es la que verdaderamente tiene consecuencias, la ejerce el kirchnerismo”, planteó también el Presidente cuando le señalaron los constantes ataques que él mismo encarna desde su cuenta en X y que después replican o amplifican los propagandistas de su gestión contra dirigentes de la oposición y periodistas.

La derrota electoral y la actualidad de la gente

Mientras tanto, el Presidente buscó bajarle el tono a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre contra el peronismo (que le sacó 13 puntos a La Libertad Avanza) y se la achacó a varias cuestiones, como el peso de los intendentes, las candidaturas testimoniales, el sistema de boleta papel, entre otros. “Hay que entender que las elecciones distritales no son buen predictor de las nacionales”, señaló, para mostrar un contraste con lo que puede ocurrir el próximo 26 de octubre, cuando hay comicios nacionales y se eligen diputados y senadores para el Congreso.

En tanto, admitió que la Argentina “no está en el paraíso”, pero volvió a recordar la herencia que recibió de parte del gobierno de Alberto Fernández. “Está claro que tenemos menos inflación y con menos inflación estamos mejor”, dijo, como logro de su gestión, pero en otra tesitura que la que mostró antes de perder en terreno bonaerense, comentó: “¿La situación está dura? Sí, está complicadísima porque hay 31% de pobres, es un montón, es una herida enorme. ¿Pensás que se soluciona con un chasquido o es con crecimiento económico?“.

Seguro, sin embargo, de que LLA se impondrá en los próximos comicios, se esperanzó con un Congreso “muchísimo mejor” para avanzar con las reformas que quiere aplicar.

Salvataje del norte

Luego del salvataje que Estados Unidos le hizo a su gestión cuando se descalabró el dólar y las variables económicas y financieras, Milei habló de un “apoyo nunca visto” de parte de su par Donald Trump. “En caso de que la Argentina necesite los fondos, Estados Unidos nos los da”, enfatizó.

Siempre al respecto de este tema, negó que Estados Unidos haya pedido que su administración entable acuerdos políticos con los gobernadores y también que hayan exigido que termine el swap con China.

“El motivo por el cual recibimos el apoyo es geopolítico, el resto son operaciones domésticas para levantarse el precio y meter presión mediática”, aseguró.