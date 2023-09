escuchar

El dólar blue cerró este lunes a $725 para la compra y $730 para la venta.

El dólar oficial cotizó ayer a $347,50 para la compra y a $365,50 para la venta. La divisa no mostró cambios desde la devaluación llevada adelante por el Gobierno después de las PASO.

8.03 | Cómo cerró ayer cada tipo de dólar

Dólar mayorista: $350,10

Dólar oficial: $365,50

Dólar blue: $730

Dólar tarjeta: $639,63

Dólar Qatar (o turista): $657,90

Dólar MEP (o Bolsa): $672,62

Dólar CCL (contado con liquidación): $769,98

7.41 | ¿Qué es el dólar blue?

También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.

7.18 | ¿Los trabajadores que reciben la suma fija de $60.000 podrán comprar dólar ahorro?

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, señaló la semana pasada que los trabajadores públicos y privados que reciban la suma fija de $60.000 no podrán acceder al dólar oficial. “No podrán comprar. En los casos de recursos que pone el Estado, nosotros queremos que esto no vaya a la brecha [cambiaria], queremos que vaya al consumo”, remarcó en declaraciones radiales.

Hasta el momento, los empleados del sector público podían comprar dólar ahorro, a excepción de los funcionarios de alto rango. Lo mismo sucedía con los del sector privado que no recibieron ayuda estatal a través de los programas ATP o IFE.

6.50 | ¿A cuánto se vendió el dólar oficial ayer?

El dólar minorista, que es controlado por el Banco Central (BCRA), se mantuvo estable este lunes y operó a $347,50 para la compra y $365,50 para la venta. El oficial se sostiene en ese valor tras la fuerte devaluación que llevó a cabo el Gobierno a partir de los resultados de las PASO.

