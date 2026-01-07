Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 7 de enero
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1520 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1490 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1440,00Venta$1490,00
Dólar blue
Compra$1500,00Venta$1520,00
Dólar tarjeta
Venta$1937,0
Dólar CCL
Venta$1550,63
Dólar MEP
Venta$1499,40
Dólar mayorista
Venta$1468,00
Euro
Compra$1660,00Venta$1760,00
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1468
- Oficial: $1490
- Blue: $1520
- Tarjeta: $1937
- MEP: $1499,40
- CCL: $$1550,63
Cómo es el programa monetario del BCRA para 2026
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció los últimos días de diciembre 2025 el inicio de una nueva fase de su programa monetario, enfocado en dos ítems:
- Régimen de flotación entre bandas: a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos).
- Programa de compra de reservas preanunciada: a partir del 1 de enero de 2026, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con dos consideraciones: la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, martes 6 de enero, a $1440 para la compra y a $1490 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a esos mismos valores.
