Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 16 de enero

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1505 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1470 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, viernes 16 de enero?
¿A cuánto está el dólar hoy, viernes 16 de enero?Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, jueves 15 de enero, a $1420 para la compra y a $1470 para la venta.

