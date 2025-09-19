Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre

El ministro de Economía Luis Caputo dijo que seguirá defendiendo el equilibrio fiscal y el mismo esquema cambiario. Además, ratificó que trabaja para ver cómo se pagarán los vencimientos de deuda de enero y julio de 2026. “Vamos a vender hasta el último dólar para defender el techo del programa”, enfatizó.

Caputo comentó que, al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Central y “hay suficientes dólares para todos”. Recordó que este es el esquema que se acordó en su momento y que no va a hacer nada de lo que no estaba previsto en el programa. “No va a haber ningún cambio”, subrayó.