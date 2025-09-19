Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre
El jueves, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1510 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1495 para la misma operación en el Banco Nación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1445,00Venta$1495,00
Dólar blue
Compra$1490,00Venta$1510,00
Dólar tarjeta
Venta$1943,5
Dólar turista
Venta$1943,5
Dólar MEP
Venta$1535,40
Dólar mayorista
Venta$1474,50
Euro
Compra$1690,00Venta$1790,00
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$4521,83. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
Qué dijo Luis Caputo sobre el techo de la banda cambiaria
El ministro de Economía Luis Caputo dijo que seguirá defendiendo el equilibrio fiscal y el mismo esquema cambiario. Además, ratificó que trabaja para ver cómo se pagarán los vencimientos de deuda de enero y julio de 2026. “Vamos a vender hasta el último dólar para defender el techo del programa”, enfatizó.
Caputo comentó que, al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Central y “hay suficientes dólares para todos”. Recordó que este es el esquema que se acordó en su momento y que no va a hacer nada de lo que no estaba previsto en el programa. “No va a haber ningún cambio”, subrayó.
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%, unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado.
Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, solo unos días antes de que se celebren las legislativas nacionales.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Dólar oficial: $1496,85.
- Dólar MEP: $1538,41.
- Dólar Tarjeta: $1945,9.
- Dólar Blue: $1510.
