Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 22 de agosto

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el mercado financiero local está pasando de una fuerte volatilidad en las últimas semanas. De todos modos, la calificó de “meramente coyuntural” y relacionada al desarrollo del proceso electoral y los ataques que, desde el Congreso, se lanzan “hacia el corazón del programa”, en relación con el superávit fiscal.

“Sabemos que lo de hoy no es óptimo y que algunos en el mercado pueden estar perdiendo plata”, sostuvo antes de vincular la alta volatilidad con lo que sucede “con las tasas de las cauciones en una entrevista en el streaming Carajo.