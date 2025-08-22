Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 22 de agosto
El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1340 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1329,78 para la misma operación
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
Caputo reconoció la volatilidad financiera
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el mercado financiero local está pasando de una fuerte volatilidad en las últimas semanas. De todos modos, la calificó de “meramente coyuntural” y relacionada al desarrollo del proceso electoral y los ataques que, desde el Congreso, se lanzan “hacia el corazón del programa”, en relación con el superávit fiscal.
“Sabemos que lo de hoy no es óptimo y que algunos en el mercado pueden estar perdiendo plata”, sostuvo antes de vincular la alta volatilidad con lo que sucede “con las tasas de las cauciones en una entrevista en el streaming Carajo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿De cuánto fue la inflación de julio?
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró este jueves a $1287,83 para la compra y $1329,78 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1325 para la venta.
