El truco para detectar un dólar falso con la cámara del celular

La disponibilidad de billetes de un dólar en circulación creció de manera sostenida en los últimos años. Subastas, intercambios y ventas privadas mueven cifras importantes tanto en el mercado numismático como en la cotidianidad del estadounidense. Sin embargo, debido a su interés y uso diario, aparecen falsificaciones que afectan a compradores y comerciantes.

Cómo identificar un dólar falso con el celular

Para reducir riesgos, existen procedimientos tradicionales recomendados por especialistas, pero la tecnología móvil introdujo un método más sencillo: el uso de la cámara de un celular o smartphone.

Al ser un papel moneda concurrido en el intercambio cotidiano en Estados Unidos, este billete puede tener ejemplares alterados y falsificados, por lo que es oportuno reconocer las herramientas para identificarlos Foto de Kenny Eliason en Unsplash

La incorporación de sensores fotográficos de alta definición, linterna integrada y procesadores avanzados en los teléfonos actuales permite revisar detalles de los billetes que antes solo podían verificarse en equipos especializados de instituciones financieras. De esta forma, cualquier persona puede identificar características de seguridad sin necesidad de dispositivos bancarios.

Cash Assist de la Reserva Federal, la app oficial

La Oficina de Grabado e Impresión de EE.UU. (BEP, por sus siglas en inglés), entidad responsable de la producción del papel moneda, junto con la Junta de la Reserva Federal, puso a disposición la aplicación gratuita Cash Assist, que tiene varias funciones destacadas:

Esta herramienta fue diseñada para quienes trabajan con efectivo en distintos sectores, pero está disponible para cualquier usuario interesado en aprender a identificar las características de seguridad de los dólares .

. La app funciona como un complemento del curso en línea del Programa de Educación sobre la Moneda de EE.UU.

Su principal objetivo es mostrar, de manera práctica, las señales que diferencian un billete genuino de una posible falsificación.

Cash Assist permite escanear un ejemplar con la cámara del teléfono .

. Al capturar la imagen, el sistema activa la función “Detector de Denominación”, que identifica el valor de la pieza y muestra en pantalla las marcas de seguridad incorporadas por la Reserva Federal .

. El “Simulador de Comprobación de Inclinación” reproduce digitalmente el efecto de movimiento en los elementos de seguridad, lo que facilita observar cómo se comportan bajo distintas posiciones.

La aplicación oficial de la BEP es una herramienta eficaz para verificar la autenticidad de un dólar Foto uscurrency.gov

¿Qué hacer si recibes un billete falso?

La aplicación puede descargarse en Google Play Store para dispositivos Android y en Apple App Store para iOS.

Aunque no autentifica billetes por sí sola, brinda al usuario la información necesaria para reconocer señales de legitimidad. Indica cómo proceder en caso de sospechar la presencia de uno falso.

La mayoría de sus funciones pueden usarse sin conexión a internet , lo que resulta útil en comercios o situaciones donde no se dispone de red.

, lo que resulta útil en comercios o situaciones donde no se dispone de red. Únicamente algunos enlaces externos, como los que redirigen a uscurrency.gov , requieren conectividad.

, requieren conectividad. La app incluye un acceso rápido a las descripciones de seguridad de cada denominación. Esto facilita la consulta de microtextos, marcas de agua, hilos de seguridad y otros elementos y los compara con el billete en mano.

El billete estadounidense contiene diversos sellos, marcas, y características que la hacen una pieza difícil de falsificar, pero no imposible Foto de Jonathan Borba en Unsplash

Otras aplicaciones para verificar dinero falso

Existen otras apps en el mercado que amplían las posibilidades de verificación y también incluyen funciones de accesibilidad:

Cash Reader Bill Identifier : diseñada especialmente para personas con discapacidad visual, reconoce más de 100 divisas . La cámara del teléfono detecta el billete y comunica el valor mediante voz, vibración o texto en pantalla. Su versión gratuita está limitada a denominaciones bajas, mientras que la versión completa requiere una compra interna.

: diseñada especialmente para personas con discapacidad visual, . La cámara del teléfono detecta el billete y comunica el valor mediante voz, vibración o texto en pantalla. Su versión gratuita está limitada a denominaciones bajas, mientras que la versión completa requiere una compra interna. MCT Money Reader : identifica diversas monedas en segundos y funciona sin conexión . Incluye soporte para múltiples idiomas y describe el valor a través de texto a voz, siendo especialmente útil para usuarios con baja visión. Aunque no certifica autenticidad, resulta práctica como herramienta de reconocimiento rápido.

: identifica diversas monedas en segundos y . Incluye soporte para múltiples idiomas y describe el valor a través de texto a voz, siendo especialmente útil para usuarios con baja visión. Aunque no certifica autenticidad, resulta práctica como herramienta de reconocimiento rápido. Banknote Scanner: disponible en Android e iOS, permite escanear billetes y obtener información sobre denominación, número de serie y validez. Incluye opciones pensadas para coleccionistas, como el almacenamiento de papel moneda escaneados y la detección de piezas inusuales. Sin embargo, requiere conexión a internet, ya que el proceso de reconocimiento se realiza en servidores externos.

Aunque los billetes de la Reserva Federal son de curso legal en EE.UU., no existe normativa federal que obligue a los comercios privados a aceptarlos como forma de pago. Cada estado puede establecer sus propias reglas al respecto. Por ello, si un negocio sospecha de un ejemplar falso, tiene la posibilidad de rechazarlo sin infringir ninguna norma.

La falsificación de moneda genera pérdidas económicas que afectan tanto a individuos como a comercios. Por esta razón, se recomienda dedicar tiempo a conocer las medidas de seguridad y utilizar las herramientas disponibles para verificar su autenticidad.