Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.

La inflación de octubre 2025 fue del 2,3%