Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre

El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1440 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1474,55 para la misma operación

¿A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 28 de noviembre?
Cotización del dólar de hoy

De cuánto fue la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, jueves 27 de noviembre, a $1423,08 para la compra y a $1474,55 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1475 para la venta.

Por Agustina Parise
