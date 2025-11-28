Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre
El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1440 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1474,55 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1423,08Venta$1474,55
Dólar blue
Compra$1420,00Venta$1440,00
Dólar tarjeta
Venta$1916,91
Dólar CCL
Venta$1509,33
Dólar MEP
Venta$1479,59
Dólar mayorista
Venta$1450,00
Euro
Compra$1630,00Venta$1730,00
De cuánto fue la inflación de octubre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, jueves 27 de noviembre, a $1423,08 para la compra y a $1474,55 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1475 para la venta.
