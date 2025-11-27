Feriado en EE.UU.: el dólar blue se vuelve la cotización más barata del mercado y la Bolsa porteña anota otra rueda de subas

Los dólares vuelven a cotizar a la baja y las acciones anotan otra rueda de subas del 4%, luego de que ayer el Tesoro lograra superar una de las licitaciones de deuda más desafiantes con una refinanciación por encima del 96%. De todos modos, se trata de una jornada con pocas operaciones y sin referencia del exterior, en pleno feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cotiza sin cambios a $1475, uno de los valores más altos en tres semanas. Apenas por encima se encuentra el precio promedio del mercado, a $1477,12, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

En cambio, el tipo de cambio oficial se negocia en el segmento mayorista a $1445,50, lo que significa un retroceso de $7,28 frente al cierre anterior (-0,5%). Como las bandas cambiarias ajustan su límite todos los días a un ritmo del 1% mensual, actualmente el techo para esta cotización se ubica en $1509,48.

“Ayer el Tesoro colocó deuda por $14 billones ante vencimientos por $14,5 billones, logrando una refinanciación del 96,5%. Se trata de un muy buen resultado, ya que se trataba de la segunda licitación más desafiante de los últimos años en términos de carga de vencimientos, la cual estaba totalmente concentrada en manos privadas. Aunque también es cierto que se vio favorecida por la flexibilización en la normativa de los encajes", analizaron desde Facimex Valores.

El Merval vuelve a anotar otra rueda de números en postivio EITAN ABRAMOVICH - AFP

Los tipos de cambio financieros también operan ligeramente a la baja. El dólar MEP aparece en pantallas a $1482,80, unos $4,75 menos que el cierre previo (-0,3%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1523,05, un retroceso de $6,46 frente al miércoles (-0,6%).

La tendencia es más marcada en el dólar blue, que se negocia a $1435 en las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño. En este caso, se trata de una caída de $15 frente al cierre anterior (-1,2%) y vuelve a posicionarse como la cotización más barata del mercado de cambios, incluso por debajo del mayorista.

Luego de que la Bolsa porteña anotara una suba del 4,18% durante la rueda anterior, este jueves el índice accionario S&P Merval avanza 1% y cotiza en 3.014.930 unidades (US$1981). En el panel principal, se destacan las acciones de Banco de Valores (+6,7%), Central Puerto (+3,9%) e Irsa (+3,3%).

Santiago Bulat analizo la economia en LN+

“Tras el buen comienzo de semana, el Merval sigue por el mismo camino y recupera parte del desliz de las últimas semanas. Queda ver si el índice logra cerrar noviembre en terreno positivo. No obstante, todo seguirá dependiendo del mal clima internacional. En este sentido, no podemos dejar de resaltar que la recuperación reciente está muy ligada a que, desde el martes, el panorama mejoró en Wall Street. ¿La razón? Mayormente, que el mercado está prácticamente convencido de que la Reserva Federal (FED) bajará la tasa de referencia 25 puntos básicos en diciembre“, explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Los bonos soberanos operan ligeramente en terreno positivo, en la mayoría de la curva de vencimiento. Los Bonares suben 0,43% (AE38D) y los Globales hasta 1,04% (GD46D). Por el feriado en Estados Unidos, no hay cotización del riesgo país ni de las acciones en Wall Street (ADR).