Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 29 de agosto
El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1350 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1349,44 para la misma operación
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cotizó el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró ayer, jueves 28 de agosto, a $1307,28 para la compra y a $1349,44 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1345 para la venta.
