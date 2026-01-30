Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 30 de enero
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1475 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1465 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1415,00Venta$1465,00
Dólar blue
Compra$1455,00Venta$1475,00
Dólar tarjeta
Venta$1904,5
Dólar CCL
Venta$1486,40
Dólar MEP
Venta$1462,51
Dólar mayorista
Venta$1446,00
Euro
Compra$1670,00Venta$1770,00
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
El riesgo país subió, pero se mantuvo por debajo de 500 puntos básicos
Este jueves, el índice elaborado por JP Morgan alcanzó los 492 puntos básicos. En las primeras negociaciones del día, el riesgo país llegó a tocar los 479 puntos básicos, el registro más bajo desde el 8 de junio de 2019. Sin embargo, a lo largo de la jornada la tendencia se revirtió y finalmente terminó unas ocho unidades más que el miércoles (+1,65%), según las pantallas de Rava Bursátil.
Desde que el Banco Central (BCRA) empezó a comprar reservas todos los días, el riesgo país respondió a la baja y tocó valores que no se veían hace siete años y medio. Sin embargo, la rueda negativa a nivel internacional del mercado bursátil de ayer hizo que el índice rebote.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1446
- Oficial: $1465
- Blue: $1475
- Tarjeta: $1904,50
- MEP: $1462,51
- CCL: $1486,40
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este jueves 29 de enero a $1415 para la compra y a $1465 para la venta.
