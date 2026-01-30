Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 30 de enero

Este jueves, el índice elaborado por JP Morgan alcanzó los 492 puntos básicos. En las primeras negociaciones del día, el riesgo país llegó a tocar los 479 puntos básicos, el registro más bajo desde el 8 de junio de 2019. Sin embargo, a lo largo de la jornada la tendencia se revirtió y finalmente terminó unas ocho unidades más que el miércoles (+1,65%), según las pantallas de Rava Bursátil.

Desde que el Banco Central (BCRA) empezó a comprar reservas todos los días, el riesgo país respondió a la baja y tocó valores que no se veían hace siete años y medio. Sin embargo, la rueda negativa a nivel internacional del mercado bursátil de ayer hizo que el índice rebote.