Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de septiembre

El Gobierno tomó la decisión de intervenir directamente para controlar el dólar por medio del Tesoro. De esa forma, se busca acotar la volatilidad que podría trasladarse a la inflación. Por el acuerdo con el FMI, el Banco Central no puede vender dentro de la banda de flotación.

Según anunció el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el Tesoro podrá vender dólares en el mercado de cambios para moderar la cotización. En la práctica, se pasa a un régimen de “flotación sucia”, es decir, un esquema en el que el tipo de cambio sigue siendo flexible, pero con intervenciones puntuales para contener movimientos bruscos. Así, el oficialismo trata de enviar una señal de previsibilidad en un escenario electoral de incertidumbre.