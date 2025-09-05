Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de septiembre
El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1365 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1382,69 para la misma operación
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1362,50
- Oficial: $1382,69
- Blue: $1365
- Tarjeta: $1797,50
- MEP: $1376,63
- CCL: $1380,95
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿Qué significa que el Tesoro intervenga en el mercado cambiario?
El Gobierno tomó la decisión de intervenir directamente para controlar el dólar por medio del Tesoro. De esa forma, se busca acotar la volatilidad que podría trasladarse a la inflación. Por el acuerdo con el FMI, el Banco Central no puede vender dentro de la banda de flotación.
Según anunció el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el Tesoro podrá vender dólares en el mercado de cambios para moderar la cotización. En la práctica, se pasa a un régimen de “flotación sucia”, es decir, un esquema en el que el tipo de cambio sigue siendo flexible, pero con intervenciones puntuales para contener movimientos bruscos. Así, el oficialismo trata de enviar una señal de previsibilidad en un escenario electoral de incertidumbre.
A cuánto cotizó el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró ayer, jueves 4 de septiembre, a $1340,35 para la compra y a $1382,69 para la venta.
Más notas de Dólar blue
- 1
Una elección a todo o nada por obra del propio Gobierno
- 2
Uruguay, Colombia y Paraguay se clasificaron al Mundial 2026 y dos selecciones buscarán el repechaje
- 3
Cuatro dudas sobre una elección crucial
- 4
“Se define todo”: la incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso