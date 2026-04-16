Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 16 de abril
Ayer, la divisa oficial cerró a $1385 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1415 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1335,00Venta$1385,00
Dólar blue
Compra$1390,00Venta$1410,00
Dólar tarjeta
Venta$1800,50
Dólar CCL
Venta$1489,76
Dólar MEP
Venta$1414,42
Dólar mayorista
Venta$1359,00
Euro
Compra$1555,00Venta$1655,00
El Indec dio a conocer el dato de la inflación de marzo, que fue de 3,4%. Ayer, el dólar oficial cerró a $1385 para la venta, mientras que el blue se vendió a $1415.
Se aprobó la segunda revisión del acuerdo con el FBI y se prepara el desembolso de US$1000 millones
Tras semanas de intensas negociaciones, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó la aprobación de la segunda revisión del programa vigente con la Argentina, despejando el camino para un desembolso de US$1.000 millones sujeto a la ratificación del Directorio Ejecutivo. El acuerdo, sellado tras un encuentro clave en Washington entre el ministro Luis Caputo y Kristalina Georgieva, introduce una flexibilización en las metas fiscales al reducir la exigencia de superávit primario para 2026 del 2,2% al 1,4% del PBI, mientras mantiene una ambiciosa hoja de ruta para el frente externo que proyecta una acumulación de reservas netas de US$8.000 millones para finales de este año.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este miércoles 15 de abril a $1335 para la compra y a $1385 para la venta.
- 1
Agostina Páez habló de la denuncia de su exnovio por un auto: “Fue un malentendido”
- 2
Senado: polémica entre libertarios y kirchneristas por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
- 3
Una automotriz japonesa presenta su nuevo SUV que se convierte en el más barato de la marca
- 4
Enemigos en la ficción, íntimos fuera de cámaras: el romance que cambió el destino de dos estrellas de The Boys