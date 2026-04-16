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Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 16 de abril

Ayer, la divisa oficial cerró a $1385 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1415 para la misma operación

A cuánto cotiza el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)
A cuánto cotiza el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)Gemini

Cotización del dólar de hoy

El Indec dio a conocer el dato de la inflación de marzo, que fue de 3,4%. Ayer, el dólar oficial cerró a $1385 para la venta, mientras que el blue se vendió a $1415.

Se aprobó la segunda revisión del acuerdo con el FBI y se prepara el desembolso de US$1000 millones

Guillermo Idiart

Tras semanas de intensas negociaciones, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó la aprobación de la segunda revisión del programa vigente con la Argentina, despejando el camino para un desembolso de US$1.000 millones sujeto a la ratificación del Directorio Ejecutivo. El acuerdo, sellado tras un encuentro clave en Washington entre el ministro Luis Caputo y Kristalina Georgieva, introduce una flexibilización en las metas fiscales al reducir la exigencia de superávit primario para 2026 del 2,2% al 1,4% del PBI, mientras mantiene una ambiciosa hoja de ruta para el frente externo que proyecta una acumulación de reservas netas de US$8.000 millones para finales de este año.

Kristalina Georgieva y Luis Toto Caputo
Kristalina Georgieva y Luis Toto Caputo

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este miércoles 15 de abril a $1335 para la compra y a $1385 para la venta.

Por Iñaki Zubiaur
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