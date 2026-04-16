Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 16 de abril

Tras semanas de intensas negociaciones, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó la aprobación de la segunda revisión del programa vigente con la Argentina, despejando el camino para un desembolso de US$1.000 millones sujeto a la ratificación del Directorio Ejecutivo. El acuerdo, sellado tras un encuentro clave en Washington entre el ministro Luis Caputo y Kristalina Georgieva, introduce una flexibilización en las metas fiscales al reducir la exigencia de superávit primario para 2026 del 2,2% al 1,4% del PBI, mientras mantiene una ambiciosa hoja de ruta para el frente externo que proyecta una acumulación de reservas netas de US$8.000 millones para finales de este año.

Kristalina Georgieva y Luis Toto Caputo