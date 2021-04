Dólar hoy: el blue sigue en alza y escala otros $5

El dólar blue replica hoy su camino alcista. Por tercera rueda consecutiva, la cotización de la divisa en el mercado paralelo sube y expande la brecha con el oficial. En lo que va de la jornada, escaló $5 a su cotización y opera en $152.

Desde que arrancó la semana, el blue acumuló un alza total de $10, en lo que resulta el incremento más alto en lo que va del año.

Así, el dólar blue retoma a los valores que tenía a principios de febrero. Desde ese entonces, la cotización mantuvo un recorrido descendente que la llevó a tocar un piso de $139 la semana pasada.

Mientras tanto, el dólar oficial opera estable. Al cierre de la jornada cambiaria, el dólar minorista se matuvo en $98,25 según las pantallas del Banco Nación.

El dólar mayorista, cuya demanda está acotada por los controles cambiarios y el cepo que mantiene el Banco Central, subió cinco centavos y llegó a $93,12.

Dólar Dólares Dólar blue Shutterstock

En ese contexto, el dólar “solidario” se mantiene con el valor más alto del mercado. Con el recargo del 30% por el impuesto PAIS y la percepción del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, el precio final del dólar ahorro alcanza los $162,11.

El resto de los tipos de cambio paralelos se mantienen sin variaciones significativas. El dólar MEP, o “Bolsa” se vendía a $146,54, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL o “Cable”) cotizaba a $152,41.

Para los economistas, el dólar blue estaba “atrasado”, si se toma como referencia la evolución de otros tipos de cambio paralelos. Un factor clave clave para analizar lo que está sucediendo hoy en el mercado es la brecha entre el CCL y el dólar oficial mayorista, que durante el último tiempo rondó en el 63%. En cambio, si se toma como referencia el dólar blue planchado en $140, la diferencia era del 53%.

“Eso tiende a converger. O el CCL podría haber bajado o el blue tendría que haber subido, que es lo que estamos viendo hoy. El CCL es un mercado regulado, el blue no. Pero ambos no son un mercado muy fluido donde los precios automáticamente reflejan toda la información que está disponible. Son movimientos que no se sabe por qué suceden tal día, pero la explicación es que tienden a converger”, resaltó Juan Ignacio Paolicchi, analista de la consultora Empiria, que conduce el exministro Hernán Lacunza. Así, en la jornada de hoy el blue alcanzó los valores del CCL y se posicionó también en una brecha del 63% con el mayorista.

En el mismo sentido apuntó el economista Walter Morales, presidente de la consultora Wise, quien insistió en que si una brecha aumenta, el resto de los tipos de cambio libres suelen seguir la misma tendencia.

“Primero reaccionó el CCL, producto de que hubo el levantamiento de algunas restricciones para sacar plata del país y grandes fondos, como PIMCO y Templeton, aprovecharon para salir. Después reaccionó el MEP y ahora el blue”, remarcó.

Además, por estos días la Argentina se encuentra ante un panorama que suma a la incertidumbre financiera. El aumento de casos de coronavirus, las nuevas restricciones de circulación, el 4,8% de inflación de marzo generan un cúmulo de factores que generan presión sobre la brecha cambiaria.

“Todo eso genera un escenario de tensión. Hay una expectativa de que la inflación se desacelere en los meses siguientes, aunque lo cierto es que se espera una inflación mensual con un piso del 2%. Eso, combinado con las tasas de interés que ya lucen negativas en términos reales, empieza a generar un incremento de la demanda del dólar, ya que se toma como una moneda dura que resguarda el valor”, explicó Julia Segoviano, economista de la consultora LCG.

Acciones, riesgo país y bonos

El riesgo país hoy trepó tres puntos básicos y se posicionó en los 1586 puntos. Hasta el momento, el índice que elabora el banco JP Morgan acumula una suba de 216 puntos en lo que va del año y de 484 puntos desde que la reestructuración de la deuda, en septiembre del año pasado.

En cuanto a los bonos emitidos en el canje, hoy operaban con tendencia mixta. En el exterior, la mayoría de los activos operaban a la baja con hundimientos de hasta un 1,9% (AL41D), aunque el Bonar 2035 registraba un alza del 1,4%. A nivel local, los bonos tenían variaciones positivas del 0,7% (GD30) y leves caídas del 0,3% (AL41).

“Los bonos siguen registrando ligeras oscilaciones, en esta oportunidad avanzando en promedio apenas un 0,1% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país cerca de los 1.590 pb., dentro de un clima de apatía entre los operadores que siguen sin detectar ¨drivers¨ que puedan reactivar el apetito ante las castigadas paridades”, señaló el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

En la última rueda de la semana, el S&P Merval se posicionaba en las 47.280 unidades. El panel porteño era liderado por Ternium Argentina (4,9%), Loma Negra (2,1%) y Aluar (1,3%). En sentido opuesto, Telecom Argentina retrocedía 3,1%, seguido por Central Puerto (1,9%) y Edenor (1,1%).

En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, conocidas como ADRs, hoy mostraban cotizaciones dispares. Los papeles de Ternium avanzaban 3,4%, seguidos por los de Mercado Libre (3,1%) e Irsa (2,8%). A contramano, IRSA Propiedades Comerciales y Telecom Argentina se hundían ambas un 2,8%.

LA NACION