Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 16 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial operaa $1495 para la venta; el dólar blue cotiza a $1530 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1450,00Venta$1500,00
Dólar blue
Compra$1484,10Venta$1530,00
Dólar tarjeta
Venta$1950,00
Dólar CCL
Venta$1559,94
Dólar MEP
Venta$1514,11
Dólar mayorista
Venta$1474,50
Euro
Compra$1680,00Venta$1740,00
El dólar minorista se comercializa a $1495 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1530 para la misma operación. El riesgo país se acerca a los 400 puntos.
A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este jueves 16 de julio a los 404 puntos.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este jueves. El dólar oficial figura a $1445 para la compra y $1495 para la venta en el Banco Nación.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1887,68. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿De cuánto fue la inflación de junio?
La inflación de junio fue del 1,9%, según el registro publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). De esta manera, la inflación acumulada en el año es de 16,8%.
Los ítems que más aumentaron fueron Recreación y Cultura, Vivienda, y Salud.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. https://t.co/P5WQfEKOFD pic.twitter.com/ZK2xJUkxuW
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1445 para la compra y $1495 para la venta.
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